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海平面上升台灣受威脅！250公分冰雕融化街頭…青年喊未來在哪？

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▲▼ 綠色和平和台灣青年響應全球氣候行動，籲總統候選人積極對應氣候危機。（圖／綠色和平提供）

▲現場設置250公分高的台灣形狀冰雕裝置藝術，在街頭不斷融化。（圖／綠色和平提供）

記者許展溢／台北報導

為響應全球氣候行動，綠色和平和超過60位的青年與志工，今（22日）共同在西門町發起「時間．不多了－為氣候危機站出來」活動。現場設置250公分高的台灣形狀冰雕裝置藝術，在街頭不斷融化，藉由融冰意象與現場學生短講與演唱，盼喚起台灣青年危機意識，進一步要求2020總統候選人提出永續能源政策。

▲▼ 綠色和平和台灣青年響應全球氣候行動，籲總統候選人積極對應氣候危機。（圖／綠色和平提供）

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▲台灣青年籲總統候選人積極對應氣候危機。（圖／綠色和平提供）

綠色和平能源專案主任唐安表示，若台灣與全球仍不積極減少溫室氣體排放，預計到2050年，全台灣受到海平面上升的影響人數將會突破120萬人，受影響面積約1398平方公里，相當5377座大安森林公園。值得注意的是，台灣西南沿海地區受海平面上升影響最嚴重，其中台南市受淹水影響面積最大，約310平方公里。

中央大學學生張力文說，這個世代不是不關心氣候變遷，只是感到迷惘，不知道未來，但現在還不是放棄的時刻。讀銘傳大學鍾靖萱認為，不用怕自己的力量很微小，是你願不願意這樣做，你願意的話，你就會推著這個世代往前走。

▲▼ 綠色和平和台灣青年響應全球氣候行動，籲總統候選人積極對應氣候危機。（圖／綠色和平提供）

▲學生們認為對於氣候危機，現在還不是放棄的時候。（圖／綠色和平提供）

唐安強調，在全球對抗氣候危機的過程中，台灣更應該採取積極的行動，因為許多氣候危機將帶來的衝擊，例如海平面上升、高溫、乾旱與洪水等，台灣都是影響最劇的前段班。

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