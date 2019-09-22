中國—東盟數貿樞紐中心廣西啟動　加深一帶一路數字經濟合作

▲第二屆一帶一路新經濟發展論壇。（圖／記者吳增煌攝，下同。）

記者吳增煌、蔡紹堅／南寧––台北連線報導

第二屆「一帶一路新經濟發展論壇」22日在廣西南寧舉行，活動上也為「中國—東盟數字貿易樞紐中心」「西部陸海新通道數字貿易樞紐中心」舉行了啟動儀式。中國貿促會副會長張慎峰表示，要透過數貿中心建立更加廣泛的數字經濟合作機制，拓展更加多元的交流渠道。聚集更多優質資源要素，推動數貿中心成為連接東盟國家以及其他『一帶一路』沿線國家的重要商貿物流平台。」

張慎峰在活動上說，今年是《中國—東盟戰略合作夥伴關係2030願景》實施的第一年，在單邊主義保護主義明顯抬頭、多邊貿易體制受到衝擊的大背景下，持續深入推進中國與東盟在各領域，特別是數字經濟領域的合作，對促進地區和世界經濟穩定健康發展都具有重要意義。



張慎峰指出，經過15年的持續培育，峰會已成為中國與東盟國家間開展政企對話、促進貿易與投資交流，推動區域經濟合作的重要平台，應充分發揮峰會的平台作用，通過數貿中心建立更加廣泛的數字經濟合作機制，拓展更加多元的交流渠道，「聚集更多優質資源要素，推動數貿中心成為連接東盟國家以及其他『一帶一路』沿線國家的重要商貿物流平台。」

張慎峰提到，作為面向東盟和其他「一帶一路」沿線國家的創新平台，數貿中心在建設當中，應多學習借鑒有關經驗，培育引進培育一批數據採集、挖掘、分析、安全等大數據服務企業，不斷優化數貿中心的功能管理，加強配套服務，將其建設成為數字經濟高地，打造成為地區經濟發展的新引擎。

廣西壯族自治區副主席李彬表示，廣西地處「一帶一路」交匯對接和陸海統籌的重要結點、關鍵區域，是唯一與東盟陸海相連的省區，區位優勢得天獨厚。當今世界正在進入以信息產業為主導的新經濟發展時期，新經濟正成為全球經濟增長的重要動力，廣西高度重視新經濟發展，積極推動中國—東盟數字貿易樞紐中心，西部陸海新通道數字貿易樞紐中心的建設，致力於打造引領新經濟發展的新動能、新引擎。

李彬提到，數貿中心是中國—東盟信息港的重要支撐項目，是以數字貿易為驅動，線上線下相聚合的數字貿易商業綜合體，是廣西南向戰略的重要平台。廣西將圍繞「一核三區」建設佈局，全力打造數字貿易總部經濟工程、數字企業提升工程、數字貿易展示和加工貿易基地工程，將數貿中心建設成為供應鏈上創新運用的示範區，打造成為廣西數字經濟新高地。

李彬指出，廣西將立足「一帶一路」有機銜接重要門戶的獨特優勢，以建設數貿中心為契機，全力參與和服務西部陸海新通道建設，與各方加快構建陸海多式聯運體系，打造有機銜接「一帶一路」時間最短、成本最低、效率最高的陸海通道。廣西將扎實推進自由貿易區的建設，持續深化「放管服」改革，進一步促進投資自由化、貿易便利化的制度和機制創新。

據了解，「數字貿易樞紐中心」是廣西參與「一帶一路」建設的重點項目，將按「一核三區」佈局建設，現有30家數貿企業已入駐數貿中心，涉及電子商務、電子競技、電子科技、互聯網金融、互聯網教育、物流等領域，企業主要有東盟購、奧萊購、瓜子汽車等。

▼廣西壯族自治區副主席李彬。