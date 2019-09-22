空軍高教機命名「勇鷹」音同「擁英」　選戰將至挑動政治神經

▲台北國際航太暨國防工業展，國軍展示勇鷹高教機模型。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文24日將出席「空軍新式高教機出廠典禮」，並宣布命名為「勇鷹」。不過，外界也揣測，名稱音同「擁英」，被認為接近2020總統大選，有敏感的意味。對此，空軍表示，本案在今年2月即已完成評選，透過委員的討論以及網路票選，全程處理均尊重公開意見，達成共同結論。

空軍於去年11月舉行高教機網路命名活動，最後在媒體代表與軍史專家評審後，從網友提出的名稱中選出「鵬翔」、「雲翔」、「勇鷹」、「雲鵲」、「御鷹」、「育隼」、「鵬展」、「騰翔」、「翔燕」、「鵬舉」等10選項。

據指出，軍方原本傾向以較沒有爭議的「雲翔」命名，不過外部專家評選與票選結果均傾向「勇鷹」。但是國軍都未證實，預計在24日「空軍新式高教機出廠典禮」時，由蔡英文親自宣布。

不過「勇鷹」二字，被外界認為，音同「擁英」，在2020大選將近之時，有涉及敏感議題。對此，空軍稍早表示，本案在今年2月即已完成評選，透過委員的討論以及網路票選，全程處理均尊重公開意見，達成共同結論，「這能彰顯空軍忠勇軍風與優異戰技作為命名評選的重點，並無任何政治考量。」

空軍表示，網路命名徵集活動共計徵集3576則命名，經組成部內評選會，並邀請各大報社、軍事雜誌社、軍史專家、軍聞社及青年日報社等組成部外評審會，分兩階段評選出10則命名,自108年I月2日起至2月1日截止,公布於網路由全國民眾公開投票。

空軍司令部強調，本次高教機命名活動採「網路投稿、網路票選、全民參與、程序公開」等方式進行，籲請國人持續支持國機國造政策，以達成國防自主之目標。

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