「12歲負氣孩」哭著站窗邊！外送員脫鞋爬2樓　暖心救人後繼續送餐去

▲外送員巴赫倫。（圖／翻攝自VK／ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК）

記者黃心瑀／綜合報導

外送服務越來越發達，不僅僅只在亞洲國家流行，就連俄羅斯的外送行業也十分興盛。俄羅斯一名外送員日前在送餐時，意外撞見一名與媽媽吵架的12歲小男孩，正負氣的站在2樓窗邊想往外跳，他想都沒想馬上脫了鞋爬上去要阻止；幸運的是，男孩在看到他後跑到另一扇窗，但卻發現已經被鎖死，免除了一場悲劇的發生。

綜合俄國媒體報導，這起事件發生在莫斯科南方一處名為Tatishchev的街上，當時隸屬於「Яндекс.Еды（Yandex.Foods）」的外送員巴赫倫（Бахром Гуломкадиров），騎著滑板車經過一棟公寓時，看到一名12歲的小男孩一邊哭一邊站在窗前，似乎是想要往外跳。

察覺不對勁的巴赫倫聽到一旁的人在討論，這個小男孩好像想要跳樓後，決定爬上2樓阻止憾事發生，一旁的民眾也熱心地上前幫忙，將他托高到可以爬上去的地方。巴赫倫說，當他爬上去的時候，小男孩看見了他後跑到另一個窗戶邊，但好險那扇窗戶是被封閉的；對於能夠幫助人一事，他說他不需要任何的金錢獎勵，因為這是一種幫助。

報導中指出，該名小男孩似乎在跟媽媽吵架之後，才做出如此情緒性的行為；而男孩的媽媽在事發後沒有做出任何表示。巴赫倫則是在解圍之後，從小男孩家門出去，繼續踏上送餐之途。

►我怪美的，哪哪哪哪哪哪哪哪，點她??