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私菸案補破網／華膳空廚菸品管理違規　海關已處分75萬元罰鍰

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▲華膳空廚,華膳,華航飛機餐,飛機餐,機上餐點。（圖／記者賴文萱攝）

▲華膳空廚。（圖／記者賴文萱攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部明（23）日將到立法院財委會針對私菸案進行專案報告，報告顯示華膳空廚今年7月配合國安人員利用總統專機外訪走私香菸、管理違規，海關處15萬元罰鍰外；海關也調查華膳空廚在2017年10月到2019年3月辦理華航4次總統專機運輸免稅菸，也有同樣的違規的情況，台北關也對4案處分60萬元罰鍰。

財政部部長蘇建榮明日將赴立法院財委會，針對「2019年7月總統專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為」進行專案報告。由於這次國安人員透過總統專機，走私上萬條菸，引發國人對此案相當關注，尤其是華膳空廚更更因管理不當，遭到海關處分15萬元。

請繼續往下閱讀...

財政部報告顯示，華膳空廚於總統專機出境當日，向台北關申報該班機免稅菸品使用量清表2份，包含預購9,274條及機上販售827條，但是並未將預購中9,233條裝機出口，亦未向台北關修正實際裝機數量，且未登打退庫單退回放行倉間，違反保稅倉庫設立及管理辦法所規定，帳冊登載不實未在進、出倉的隔日起2日內登帳情事，裁處最高罰鍰新台幣3萬元。

另外，華膳空廚明知貨物為未登機完成出口的菸品，依規定應置於貨物放行倉間，仍受海關監管，非經海關許可不得擅自移動，華膳空廚未依規定退庫登帳，逕自將案貨自4樓作業區移動至1樓作業區裝櫃，並逕由桃勤派車將案貨移動至入境班機機邊，核有違反海關緝私條例第35條規定且情節重大，加倍處罰12萬元。

不過，海關更追查2017年10月到2019年3月辦理華航4次總統專機運輸免稅菸，發現也有同樣的違規情形，所以已經處分60萬元，華膳空廚已經繳清。依此來說，海關對華膳空廚的處分，已經達到75萬元。

根據了解，這4次分別為2019年3月的海洋民主之旅、2018年8月的同慶專案、2018年的4月非洲友邦專案與2017年4月的太平洋友邦之旅，這些違規情形多是應該上飛機的免稅菸，卻全都是先行放在倉庫並未上機。

▲▼飛機,乘客,旅客,航空,空服員,。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲未來飛機上的用品裝機與下機作業，也應電子化管理。（圖／取自免費圖庫pixabay、示意圖）

防私菸案再爆發　關務署建立三道防線

報告也顯示，為了避免私菸案再度發生，海關也三大方向進行檢討。

一，強化海關對保稅菸品監管措施：包含建立保稅菸酒超量警示系統，已在8月30日上線。關務署表示，為強化事前管控，已建置菸酒電子化警示系統，根據航空業者不同機型每次領用或裝載上機合理數值，鍵入監控系統進行風險控管，保稅倉庫業者領用或裝載菸酒上機，均應向海關申報，如申報之數值有異常增加情形時，系統即發出警示，訊息通知監管海關及巡緝關員注意查察。

此外，關務署指出，已擬具運輸工具進出口通關管理辦法修正草案，規範航空運輸業者對於國際航線飛機用品的裝機及下機作業，均應以電子化方式傳輸貨名、用途及數量等明細資料予海關，以掌握該等貨物的流向。

二，研議提高自主管理業者罰則上限，強化業者法令遵行義務：為了避免貨棧業者管理鬆散，導致成為毒品的溫床，關務署修正自主管理的業者違反辦理自主管理事項，調高罰鍰從可處6000元以上、3萬元以下罰鍰，調整為最高可罰到300萬元。

三，檢討通關禮遇制度：關務署與國家安全局、總統府侍衛室、外交部、交通部及內政部召開檢討會議獲致共識，未來對於不具國賓禮遇資格之訪團隨員行李物品，除涉及國安機敏事宜外，均依規定進行查驗通關。

對於符合特別及一般禮遇資格者，經海關查驗後通關，其行李物品得准由專人代予辦理查驗及提領；對於其他無禮遇資格者，比照一般旅客經海關查驗後通關。總統、副總統的安全隨扈人員，假使隨總統、副總統經由國賓通道離開管制區者，其行李物品可以由專人代予辦理查驗後通關。

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