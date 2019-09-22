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陳佩琪問要不要「博士媽媽」？小孩秒拒：柯文哲整天不在家　會變流浪三兄妹

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▲▼柯文哲從台大醫學研究所博士班畢業。（圖／翻攝自陳佩琪臉書粉專）

▲柯文哲從台大醫學研究所博士班畢業。（圖／翻攝自陳佩琪臉書粉專，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文近日陷入博士學位真偽風波，而台北市長柯文哲的妻子陳佩琪也在臉書上分享，柯文哲拿取博士學位的故事，其中包括自己羨慕對方有博士學位，進而詢問孩子們進修意見，結果遭到打槍，孩子們還認為，如果媽媽跑去念博士班，就會變成流浪三兄妹，使她只好打消念博士的念頭，引起許多網友大讚無私。

陳佩琪22日在臉書上提到，29歲與柯文哲交往不到半年就結婚，剛進入婚姻時，雙方學歷是平等的，但對方在1994年從明尼蘇達大學研習一年回台後，就考入台大醫學研究所博士班，一邊當臨床醫生，一邊唸博士班，經過千辛萬苦終於畢業。

▲▼柯文哲從台大醫學研究所博士班畢業。（圖／翻攝自陳佩琪臉書粉專）

陳佩琪說，還記得有天晚上，柯文哲下班時拿著一本厚厚的博士論文給她看， 只是醫學專業隔行如隔山，自己根本沒興趣看，只快速翻到最後一頁， 看看對方如何感謝勞苦功高的老婆，「當時看看還算可以接受，只是從此兩人學歷開始有差了…」

陳佩琪表示，記得6月底畢業典禮那天，她和公婆都去台大體育館觀禮，禮堂一樓坐的是應屆醫學系畢業的準醫師，柯文哲上台領取畢業證書的霎那，系主任侯勝茂教授鼓動學弟給柯文哲一個大大的歡呼和掌聲， 坐在二樓的她霎時覺得飄飄然，頓時也感覺與有榮焉。

「時光飛逝，小孩漸漸大了，心底開始羨慕老公有博士學位！」陳佩琪坦言，自己偶爾會湧出追求更高學位的夢想，有一次不經意問小孩，「媽媽去修個博士學位好不好？你們可以有個博士媽媽喔！」心想要有些理由拐拐小孩，看會不會得到支持，不料小孩同聲反對，還說爸爸整天不在家，要是媽媽還跑去唸博士班，他們豈不變成流浪三兄妹？小孩形容得如此傳神，後來仔細想想，從此就打消唸博士的念頭了。

針對陳佩琪的故事，網友們紛紛留言表示，「阿北IQ高，但佩琪姊EQ比較高^^」、「有佩琪，才有無後顧之憂的阿哲」、「陳醫師您這些年辛苦了！讓人很心疼⋯」、「現在小孩長大，應該不擔心成為流浪三兄妹了！希望陳醫師勇敢追求博士夢！」

「即日起，我退出老化黨。」

▲▼柯文哲從台大醫學研究所博士班畢業。（圖／翻攝自陳佩琪臉書粉專）

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