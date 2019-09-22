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今年全台唯一！Pokémon GO Safari Zone新北登場　機捷全線下櫻花雨

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▲▼搭機捷來抓寶！全線櫻花雨。（圖／桃園機場捷運提供）

▲今年全台唯一一場「Pokémon GO Safari Zone」10/3-10/6在新北大都會公園隆重登場。（圖／桃園機場捷運提供）

記者賴文萱／台北報導

搭機捷抓寶了！今年全台唯一一場「Pokémon GO Safari Zone」將於10/3-10/6在新北大都會公園隆重登場。桃園機場捷運A2三重站1A出口可直達會場，為鼓勵全世界的玩家們搭機捷來抓寶，機捷於活動時間「全線灑花」下起櫻花雨，讓玩家們在列車上把裝備、道具補好補滿，更結合最夯的「Go Snapshot」推出兩波抽獎活動。

▲▼搭機捷來抓寶！全線櫻花雨。（圖／桃園機場捷運提供）

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▲搭乘機捷到A2三重站1A出口可直達「Pokémon GO Safari Zone」會場，活動時間「全線灑花」。（圖／桃園機場捷運提供）

優惠抽獎第一波【搭機捷 來抓寶】，自9/22-9/28於桃園捷運官方臉書粉絲專頁，玩家們只要用「Go Snapshot」指定任一寶可夢與桃捷有關物品合拍美照，上傳臉書活動貼文（活動網址：http://bit.ly/30hkyuV），並hashtag”#搭機捷來抓寶”，標記三位好友，就有機會把機捷一日票帶回家。

▲▼搭機捷來抓寶！全線櫻花雨。（圖／桃園機場捷運提供）

▲搭機捷來抓寶，限時二波活動。（圖／桃園機場捷運提供）

第二波【寶友來獻寶】活動期間10/3-10/6，使用「Go Snapshot」秀出此次活動稀有寶可夢，與機捷車站或車廂合照，上傳臉書活動貼文，並hashtag”#搭機捷來抓寶”，標記三位好友，即可獲得寶可夢扭蛋抽獎機會。另外，現場完成「i搭桃捷」APP會員註冊，桃捷公司將於10/8抽出寶可夢日本原裝扭蛋或桃捷一日票贈送。

▲▼搭機捷來抓寶！全線櫻花雨。（圖／桃園機場捷運提供）

▲使用「Go Snapshot」秀出此次活動稀有寶可夢，與機捷車站或車廂合照，上傳臉書活動貼文，可獲得寶可夢扭蛋抽獎機會。（圖／桃園機場捷運提供）

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