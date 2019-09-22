中壢鹹酥雞店開箱...3萬人餓炸！一查2萬粉絲數　內行大推「隱藏雞排」

▲鹹酥雞店開箱。（圖／翻攝自爆笑公社）

記者張嘉晏／綜合報導

「Tetris Challenge」開箱文正夯，各行各業人士都熱衷於分享工作用的裝備，從政府官員、醫生、美容師到攤販都有。中壢一家鹹酥雞店日前也跟風發圖，照片被轉貼至爆系社團後更是吸引了3萬多人按讚，還有眼尖內行認出店址，大讚該店的隱藏雞排超好吃。

一名網友在臉書「爆笑公社」中貼出一張「鹹酥雞店開箱照」，只見身材微肉的老闆躺在地上，上方還有2桶炸物要用的油，以及一箱箱醃好的雞排，照片的右邊則是堆滿了豆腐、魷魚、玉米筍和雞翅等食材，看得網友們飢腸轆轆。

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震撼畫面一出秒吸3萬多人朝聖，大家紛紛表示，「感覺老闆位子很擠」、「老闆是邊炸邊吃嗎XD」、「天啊好餓喔」、「這間生意一定不錯，量這麼大」、「確定是開箱不是普渡嗎」、「這一篇是我最愛的開箱文惹」。

此外，留言中也有不少人認為老闆和網紅「狠愛演」裡的大蛇丸撞臉，「蛇丸副業嗎」、「還以為是蛇丸開箱」、「老闆跟蛇丸蠻像的」、「以為是蛇丸+1」。

▲ 網紅大蛇丸 。（圖／翻攝自Facebook／大蛇丸）

值得一提的是，有眼尖網友發現這家店正是位於桃園中壢的「陳記鹹酥雞 - 中園總店」，銷魂好味道在臉書上有2萬多名粉絲支持，店家還曾上過美食節目。內行人也透露，這家鹹酥雞都會推出「隱藏菜單」，甚至還把明太子放到雞排內，花樣超多又好吃；而留言之中也釣出老闆幽默回文，笑說「很抱歉造成交通阻塞」，好口碑名不虛傳。

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