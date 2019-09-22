女子失足掉落蚵仔寮漁港意識不清　9月以來第4起落水案

▲南部分署第一一岸巡隊蚵仔寮安檢所人員會同消防人員救起落水女子送留醫治療 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同 ）

記者陳崑福／屏東報導

1名女子22日凌晨跌落高雄市蚵仔寮漁港南堤內港嘴內，發出求救聲，被海巡人員聽到前往救援，發現她卡在消波塊底部，費了九牛比虎之力救起，送醫治療研判該女子與三五好友相約到海邊散步，因夜間光線不佳失足跌落消波塊，這是該蚵仔寮漁港海巡人員9月以來第4起落水救人案件，呼籲前來遊玩、散步民眾要注意安全。

▲女子獲救後，隨即送醫檢查。

108年9月22日凌晨3時許，南部分署第一一岸巡隊蚵仔寮安檢所安檢人員於港區執行勤務時，聽聞有人呼救，立即前往搜尋，並聯繫責任區線上巡邏人員協助救援，先後派遣4車9員，另通報高雄市政府消防局第四救災救護大隊梓官分隊協處。

救援人員隨後於蚵仔寮南堤內港嘴消波塊底部發現該名女子，由海巡及消防人員合力將其救起，發現她還有呼吸及心跳，惟意識不清無法正常對答，研判係週休假日三五好友相約至該處遊玩，因夜間光線不佳失足跌落消波塊，經送醫救治已恢復意識。

南部分署第一一岸巡隊秉持「時間即生命，速度即希望」精神，聽到求救聲主，立即派員進行救援任務，確保民眾生命安全。籲請民眾如有需要援助情事，皆可撥打海巡署「118」免費報案專線。