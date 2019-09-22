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看客人吃光就幸福！　台灣「26歲阿嬤」貴州發揚客家菜

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記者鄭思楠、劉亭、韋依蘋／台北－貴州連線報導

「我這一鍋把我的愛心全部煮下去了，你們就吃的很習慣很好吃！」站在齊腰高的灶台前，手握大圓勺的林素珍正煮出貴州的「溫暖牌台灣味兒」。不到10分鐘，三杯雞、沙茶牛肉、九轉肥腸、鳳梨油條蝦等台灣家常菜就陸續上桌，香味四溢，讓人食慾大動。

身形富態、爽朗健談的林素珍都稱自己是「26歲的阿嬤」，面對鏡頭侃侃而談。她說，因為大兒子邱智良在大陸創業多年並定居貴陽，自己2015年就從台灣來到貴陽幫忙照看孫女。

▲▼寶島阿嬤。（圖／記者劉亭攝）

▲林素珍很健談。（圖／寶島阿嬤餐廳提供）

兒子邱智良大笑說，「之前我的朋友經常來我家吃飯，就想吃我媽媽做的菜，可是天天來不好意思，就提議阿嬤開個餐廳。」經過一番猶豫和思考，林素珍與兒子2017年6月在貴陽合開了一家名叫「寶島阿嬤」的台灣私房菜餐廳，主營台灣海鮮料理和台灣特色熱炒，同時售賣各式台灣小吃以及伴手禮。

堅持台味是主流，但並非一成不變。她會根據貴州人愛吃辣的特點，在菜中改良口味，加入辣元素，把台灣菜的「清新委婉」和貴州菜的「熱情火辣」巧妙的融合在一塊，用滿滿的心意烹調出最獨特的味道。

▲▼寶島阿嬤。（圖／記者劉亭攝）

▲阿嬤會製作400多道台灣美食。（圖／寶島阿嬤餐廳提供）

沒想到，就是這樣，阿嬤從此「風靡貴陽」，成為當地台灣人心中私藏的「口袋餐廳」。現在，會製作400多道台灣美食的這位六旬阿嬤，每天都會在不到9坪的廚房中，炒上100多個台灣菜。她爽朗大笑說，看到客人把桌上的菜都吃光，是自己覺得最幸福的一件事。

逢年過節，林素珍還會邀請不回家的同鄉來店裡，做上一桌台灣家常菜，用古早味慰藉他們的思鄉之情。她說，「我就是要作出最好的菜，讓在貴州的台灣人解思鄉之情。」用這樣的心儀，她在異鄉尋找到了事業的第二春，也用自己的好手藝擄獲饕客的心。

►就算爬到樹上！妳還是很美

▲▼寶島阿嬤。（圖／記者劉亭攝）

▲▼寶島阿嬤餐廳作出的美味佳餚。（圖／記者劉亭攝）

▲▼寶島阿嬤。（圖／記者劉亭攝）


 

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