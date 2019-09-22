

▲「最老風箏愛侶」現身北海岸國際風箏節，老夫妻結婚60年牽手圓夢。（圖／新北市文化局提供，下同）



記者林育綾／綜合報導

「2019新北市北海岸國際風箏節」今（22日）在新北市石門區石門風箏公園登場，除了有各國隊伍、百位國內外風箏好手同台較勁，也以「箏愛北海岸」邀請20對愛侶同場放風箏，其中一對高齡87歲85歲的老夫妻，在結婚一甲子一起來參加，老奶奶回憶年輕時忙碌，想放風箏沒機會，終於在60年「金婚」一圓風箏夢。



▲2019北海岸國際風箏節以「箏愛北海岸」為主題。

今年的國際風箏節，由亞洲國際風箏聯合會偕同德國、美國、印尼、日本、新加坡、馬來西亞、韓國、大陸與台灣等，超過20個隊伍、百位國內外風箏好手同台較勁，上午由新北市副市長吳明機與貴賓共同施放「LOVE箏愛北海岸」主題字串風箏，高掛在北海岸的上空，揭開活動序幕。

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吳明機副市場提到，北海岸向來是新人拍婚紗、情侶旅遊的熱門景點，自2000年起新北市政府不斷推動「北海岸國際風箏節」至今已深耕新北20年，因此今年以「箏愛北海岸」為主題，在石門的沙灘上還有各式的愛心風箏齊放，還邀請20對愛侶同場放飛，並與北海岸樂活LOVE聯盟業者們，串起北海岸的「愛情產業鏈」，結合在地的特色店家展出風箏工藝，共創政府、產業、民眾的三贏。

在20對情侶當中，有一對石門在地高齡87歲的曾榮立與85歲鄭金傳老夫妻，已經結縭一甲子「金婚」，曾奶奶回憶說，年輕的時候為了生活忙碌，想放風箏沒有機會，60年後終於圓了一個風箏的夢，感動在場不少人。



▲高齡87歲的曾榮立與85歲鄭金傳老夫妻，年輕時生活忙碌，想放風箏沒有機會，60年後終於一起圓了風箏夢。

新北市文化局表示，今年首次來台的國外風箏團隊也都很精采，有德國隊帶來可愛俏皮的芝麻街卡通造型風箏，還有2個應景的愛心造型的氣囊風箏。新加坡帶來小獅王風箏，印尼有15米的紅猴王，韓國更首次帶來可愛貓造型風箏。此外20年來不缺席的日本隊櫻庭夫婦，今年除了帶來日本「浮世繪風箏」，還現場教導民眾製作日本風箏。



▲「北海岸國際風箏節」已深耕新北20年。

而國內的風箏達人也不惶多讓，帶來超過20米的章魚、魟魚等大型海洋系列風箏，以及毛毛蟲、企鵝、藍色小精靈等可愛造型風箏，新北市政府也特製了一款「性平企鵝CEO」的風箏共襄盛舉，還配合豬年安排了「豬事亨通」主題，安排各式各樣的豬造型風箏，分享滿滿的福氣，祝福大會與民眾諸事吉祥、人人發大財。

空中除了精彩的風箏外，舞台上也很熱鬧，活動會場也安排了新北市圖的行動書車推廣「行動閱讀」，其他還有「北海岸藝文表演」、「北海岸農特產市集」、「風箏DIY」和「集戳章送紀念品」、「風箏工藝展」等活動。