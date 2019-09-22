　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「最老風箏愛侶」現身北海岸國際風箏節　老夫妻結婚60年牽手圓夢

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「最老風箏愛侶」現身北海岸國際風箏節　老夫妻結婚60年牽手圓夢。（圖／新北市文化局提供）
▲「最老風箏愛侶」現身北海岸國際風箏節，老夫妻結婚60年牽手圓夢。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

「2019新北市北海岸國際風箏節」今（22日）在新北市石門區石門風箏公園登場，除了有各國隊伍、百位國內外風箏好手同台較勁，也以「箏愛北海岸」邀請20對愛侶同場放風箏，其中一對高齡87歲85歲的老夫妻，在結婚一甲子一起來參加，老奶奶回憶年輕時忙碌，想放風箏沒機會，終於在60年「金婚」一圓風箏夢。

▲▼「最老風箏愛侶」現身北海岸國際風箏節　老夫妻結婚60年牽手圓夢。（圖／新北市文化局提供）
▲2019北海岸國際風箏節以「箏愛北海岸」為主題。

今年的國際風箏節，由亞洲國際風箏聯合會偕同德國、美國、印尼、日本、新加坡、馬來西亞、韓國、大陸與台灣等，超過20個隊伍、百位國內外風箏好手同台較勁，上午由新北市副市長吳明機與貴賓共同施放「LOVE箏愛北海岸」主題字串風箏，高掛在北海岸的上空，揭開活動序幕。

請繼續往下閱讀...

吳明機副市場提到，北海岸向來是新人拍婚紗、情侶旅遊的熱門景點，自2000年起新北市政府不斷推動「北海岸國際風箏節」至今已深耕新北20年，因此今年以「箏愛北海岸」為主題，在石門的沙灘上還有各式的愛心風箏齊放，還邀請20對愛侶同場放飛，並與北海岸樂活LOVE聯盟業者們，串起北海岸的「愛情產業鏈」，結合在地的特色店家展出風箏工藝，共創政府、產業、民眾的三贏。

在20對情侶當中，有一對石門在地高齡87歲的曾榮立與85歲鄭金傳老夫妻，已經結縭一甲子「金婚」，曾奶奶回憶說，年輕的時候為了生活忙碌，想放風箏沒有機會，60年後終於圓了一個風箏的夢，感動在場不少人。

▲▼「最老風箏愛侶」現身北海岸國際風箏節　老夫妻結婚60年牽手圓夢。（圖／新北市文化局提供）
▲高齡87歲的曾榮立與85歲鄭金傳老夫妻，年輕時生活忙碌，想放風箏沒有機會，60年後終於一起圓了風箏夢。

新北市文化局表示，今年首次來台的國外風箏團隊也都很精采，有德國隊帶來可愛俏皮的芝麻街卡通造型風箏，還有2個應景的愛心造型的氣囊風箏。新加坡帶來小獅王風箏，印尼有15米的紅猴王，韓國更首次帶來可愛貓造型風箏。此外20年來不缺席的日本隊櫻庭夫婦，今年除了帶來日本「浮世繪風箏」，還現場教導民眾製作日本風箏。

▲▼「最老風箏愛侶」現身北海岸國際風箏節　老夫妻結婚60年牽手圓夢。（圖／新北市文化局提供）
▲「北海岸國際風箏節」已深耕新北20年。

而國內的風箏達人也不惶多讓，帶來超過20米的章魚、魟魚等大型海洋系列風箏，以及毛毛蟲、企鵝、藍色小精靈等可愛造型風箏，新北市政府也特製了一款「性平企鵝CEO」的風箏共襄盛舉，還配合豬年安排了「豬事亨通」主題，安排各式各樣的豬造型風箏，分享滿滿的福氣，祝福大會與民眾諸事吉祥、人人發大財。

空中除了精彩的風箏外，舞台上也很熱鬧，活動會場也安排了新北市圖的行動書車推廣「行動閱讀」，其他還有「北海岸藝文表演」、「北海岸農特產市集」、「風箏DIY」和「集戳章送紀念品」、「風箏工藝展」等活動。

ET快訊
男友停車場「來一下」直接摸！《玩很大》女星拒闖紅燈…聽回答怒
新手爸媽沒產檢…醫喜接生龍鳳胎　驚見小女嬰「身體被半截嬰屍殘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中壢鹹酥雞店開箱...3萬人餓炸！一查2萬粉絲數　內行大推「隱藏雞排」

建弘書局最後1天生意爆滿！結帳櫃檯排隊人潮「像百貨週年慶」

海平面上升台灣受威脅！250公分冰雕融化街頭…青年喊未來在哪？

搭客運！媽告誡兒不准講話　「難得耐心教育」被推爆：長大應該很會替人想

「最老風箏愛侶」現身北海岸國際風箏節　老夫妻結婚60年牽手圓夢

今年全台唯一！Pokémon GO Safari Zone新北登場　機捷全線下櫻花雨

500有送嗎？買鹽酥雞狂拗優惠　他炸完走向前鞠躬：送你離開...客傻眼秒心服

問月子中心評價！他「隨口建議」惹火一票媽媽：男人真的不懂...反釣出神隊友

繪本談熟人性侵⋯女童驚爆「我有跟朵朵一樣的秘密」網揪心！

2年砸5.8億...私立高中職學費凍漲14年　政府破禁全買單

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

《聲林2》選手唱《兜圈》PK掉王艷薇　蕭名棻唱完..蕭敬騰給差評「妳很危險」

主人自製「純冰池」讓毛孩消暑！ 薩摩耶爽玩3小時...喵冷到嫑嫑的

「火烤兩吃」吃到飽只要280元　高雄2家在地人激推的平價美食

失智老父走失！兒焦急攔警求助　見他街上迷失閒晃暖遞開水補充

18歲吳霏改編《騙吃騙吃》　「舒服的饒舌」蕭敬騰.信都很喜歡！

中壢鹹酥雞店開箱...3萬人餓炸！一查2萬粉絲數　內行大推「隱藏雞排」

建弘書局最後1天生意爆滿！結帳櫃檯排隊人潮「像百貨週年慶」

海平面上升台灣受威脅！250公分冰雕融化街頭…青年喊未來在哪？

搭客運！媽告誡兒不准講話　「難得耐心教育」被推爆：長大應該很會替人想

「最老風箏愛侶」現身北海岸國際風箏節　老夫妻結婚60年牽手圓夢

今年全台唯一！Pokémon GO Safari Zone新北登場　機捷全線下櫻花雨

500有送嗎？買鹽酥雞狂拗優惠　他炸完走向前鞠躬：送你離開...客傻眼秒心服

問月子中心評價！他「隨口建議」惹火一票媽媽：男人真的不懂...反釣出神隊友

繪本談熟人性侵⋯女童驚爆「我有跟朵朵一樣的秘密」網揪心！

2年砸5.8億...私立高中職學費凍漲14年　政府破禁全買單

韓朱台南同框挺洪秀柱　韓國瑜喊「女元帥」：她嫁給中華民國

中壢鹹酥雞店開箱...3萬人餓炸！一查2萬粉絲數　內行大推「隱藏雞排」

任時完入住恐怖考試院　李棟旭《他人即地獄》變態吃人肉

洪秀柱造勢場韓朱同框　朱立倫：早就沒有心結問題

建弘書局最後1天生意爆滿！結帳櫃檯排隊人潮「像百貨週年慶」

影／連3場開轟、4場6長打　林宥穎：多釣、多吃龍膽

老翁「不明原因」摔車臉部撞地送醫不治　警排除酒駕續查

日職／巨人封王後陽岱鋼重回先發　首打席敲游擊滾地球

奶粉摻洗衣粉！女傭企圖「毒殺3月大女嬰」嫁禍同事　全因「她工作太輕鬆」

1985年環航劫機17日！嫌逼釋放700囚犯「持槍受訪」撼全球　6旬翁希臘落網

生活熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…..

小資女月薪僅30K　拚10年存..

每月收租千萬　土豪哥：人生on..

「怎滿街外送？」　他點出23K..

外送員全身濕「寧不穿雨衣」網心..

921一家六口剩他獨活　截肢男..

塔巴路過2縣市豪雨！台灣有一道..

最怕自備環保杯！飲料員：會升天..

「男生狂領錢」情侶ATM前對話..

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高E..

兄弟倆34年前被棄養　美籍醫師..

國考生衝刺想兼差外送「賺20K..

「沙拉油桶梁柱」並非偷工減料！

紅到台灣！家樂福開賣「小熊維尼..

更多熱門

相關新聞

洗好了！新店陽光橋「白帥帥」回歸

經過2個月的封閉清洗，新店陽光橋「白帥帥」重新見客了！如琴弦般之鋼索高掛在藍天白雲中，宛如牛郎與織女一年一會的白色鵲橋，是全台跨距最大的鋼構橋樑，因經年累月的日曬雨淋，原本潔白的橋身佈滿污漬，在今年7月封橋清洗後，近日以亮白面貌展現眼前。

光雕橋、幾米月亮！碧潭「3新景點」

淡海輕軌3.7公頃花海盛開

萬人朝聖點亮十三層！每天18時點燈

直播／點亮十三層！優人神鼓靈氣演出

關鍵字：

新北市北海岸國際風箏節北海岸國際風箏節風箏節新北市旅遊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」竟成溺斃前最後身影

小資女月薪僅30K　拚10年存230萬

C羅22年前恩人麥當勞女孩找到了

連千毅違背鐵霸訓示　恐害天道盟陷危機

每月收租千萬　土豪哥：人生online算破關嗎

連千毅行李箱疑仿冒！台灣賓士回應了

台大男921衝回南投！返校精神恍惚

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

即／小一男童遭重機撞飛！撐5小時亡

IU秒掛她電話！劉寅娜傻掉：撥回去我就輸了

連千毅新北上銬後…喬事通話曝光「語氣超溫柔」

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

反骨「正妹經紀人」結婚穿超兇！

更多

最夯影音

更多

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面