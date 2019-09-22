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固邦交！外交部擬將索羅門、吉里巴斯原預算增援其他友邦

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▲▼吉里巴斯與我國斷交，外交部長吳釗燮出面說明。（圖／記者李毓康攝）

▲吉里巴斯與我國斷交。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台灣在5天內接連失去2個太平洋友邦，繼索羅門群島16日與台灣斷交後，吉里巴斯又在20日轉向大陸，使台灣邦交數量降至15國。針對外交部原本已經編列的109年預算該如何處理？知情人士透露，外交部會維持原編列預算額度，考慮把原本索羅門群島、吉里巴斯的預算用至其他友邦。

外交部109年預算已在8月底送至立法院，等待立法院審議通過，然而9月中旬卻接連斷了2個太平洋友邦，使外界質疑原本編列的預算該如何處理？對此，外交部表示，大陸為影響台灣大選，轉移國際間對內政及人權問題的注意力，斥資鉅額成本在短期間內奪取台灣友邦，預計未來也會持續增強打壓台灣在國際場域生存空間的力度。

外交部指出，為妥善因應大陸挖角友邦的圖謀，穩定友邦與台灣維持關係的信心，未來除了強化與友邦之間既有的合作交流計畫之外，更將依友邦需求，共同研商擴展合作領域並研提新計畫，深化雙邊互惠互利關係。

知情人士則說，在4個太平洋友邦當中，諾魯共和國、吐瓦魯國已經選出了新任領導人，馬紹爾群島、帛琉也即將舉辦大選，應嚴密慎防友邦新政局變化；外交部將考慮增加對各友邦的資源，維持原編列預算額度，考慮把原本索羅門群島、吉里巴斯的預算用至其他友邦。

另外，外界質疑，台灣邦交國數量越來越少，外交預算卻沒有跟著減少，反而還比108年度增加了22.77億元，外交部表示，增列預算將用在執行台灣與友邦的雙邊合作項目，協助建構友邦能力、增進兩國邦誼、防堵大陸不當滲透，並藉強化多邊合作機制，鞏固區域間國家與台灣的情誼與合作。

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