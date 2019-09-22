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前男友成「攝狼」！偷拍性愛片還傳訊嗆：台灣都看得到

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▲▼約會,交往,情侶。（圖／取自Pixabay）

▲林男偷拍與前女友性愛過程，分手後竟以此要脅「整個台灣都看得到」。（示意圖，與本案無關／取自Pixabay）

記者陳玉／台中報導

彰化林姓男子與江姓女子交往時，曾在台中多間汽車旅館發生性關係，林未經江同意，拿出手機偷拍兩人歡愛畫面，去年初雙方分手，林為逼對方出面，先傳訊說「不處理，妳家人及整個台灣都看得到」，並將偷拍影片上傳LINE群組「豬哥公會」。江經友人轉告後怒而提告，台中地院依妨害秘密罪，判林8月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，林曾有妨害自由前科，林在前年11月至去年2月間與江女成為男女朋友，在台中市不同家汽旅發生性關係，並在江不知情下，用手機錄下兩人性交照片及影片。

兩人事後因故分手後，林為逼江出面，竟傳訊恐嚇對方「不敢接不回，我把照片當廣告應該很多人要看」、「不出面處理，妳家人及好友整個台灣都看得到」，讓江心生畏懼，但江始終未回應，林就將影片傳至LINE「豬哥公會」群組，讓他人得以觀覽，並將竊錄影照供特定多數人觀覽，江友人告知後，江怒而提告。

林供稱，拍攝影片時江都知情，平時性行為時就會拍攝，否認妨害秘密，但檢方勘驗影片，發現影片是林趁江背對時，拿出手機拍攝，待江轉到正面時，就把手機放置一旁拍攝天花板，認為若拍攝有經過江同意，就無需將手機放到旁邊，因此不採信林辯詞。

台中地院依竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，散步竊錄之非公開活動及身體隱私部位內容罪，判林4月、6月徒刑，合併執行8月，可易科罰金。

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