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民眾黨提名！朱哲成退出民進黨：失去陳定南、黃信介，但有柯文哲

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記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲8月時大動作組黨宣示要進軍國會，民眾黨22日公布首波區域立委人選名單，當中有4席北市、1席新北，台中、高雄、苗栗各1席，共推出8位候選人，其中民進黨籍的朱哲成當場宣佈退出民進黨，他表示，「失去陳定南、沒有黃信介，但有柯文哲」。

▲▼台灣民眾黨立法委員提名記者會,朱哲成。（圖／記者李毓康攝）

▲朱哲成出席台灣民眾黨立法委員提名記者會。（圖／記者李毓康攝）

朱哲成參選苗栗第一選區立委，在記者會當場宣佈「以台灣民眾黨黨員身份，投入苗栗縣第一選區選舉，即刻退出蔡英文的民主進步黨」，他直批「我們要捫心自問，民進黨掌權者還有當年創黨理想嗎？我當年入黨，我以為我加入的是陳定南的民進黨，我以為我加入的是黃信介的民進黨」，但現在搭飛機走私一萬條香菸，坐高鐵掉300萬，實價登錄2.0變成0.5，農地工廠合法，還看到網軍側翼冒用民眾黨攻擊時代力量，「這些事情一項一項都在傷害台灣民主和台灣人民」。

朱哲成表示，他非常難過，各位民進黨朋友，「我讓你們失望，非常抱歉，我要走上不同的道路」。他說，「台灣已經失去了陳定南，我們沒有了黃信介，但是我們還有柯文哲，還有台灣民眾黨」，還有務實中道的理性力量，所以用參選表達改變台灣的意志，他的訴求是讓年輕人回苗栗，萬宜一萬五千人，透過政策讓產業升級，「苗栗要重開機」。

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