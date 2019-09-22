東協三國「進步神速」　侯友宜考察心得：台灣太多政治對立、紛擾

▲侯友宜參觀泰國創意設計中心。（圖／新北市政府提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜率團考察東協三國，在參訪新加坡、泰國後，他22日表示，東南亞發展快速，很多軟硬體建設已具國際頂尖水準，值得學習效法，期許台灣「少點政治對立、多點踏實做事」全體國人要團結努力向前走。

針對東協各國進步快速的主因，侯友宜認為，這些國家政治較穩定，人民較團結，發展方向明確，相比之下，台灣的政治紛擾太多。他強調，台灣要少一點政治對立衝突，「大家好好做事」凝聚力量往前走，國家才會壯盛強大，才能在競爭激烈的國際市場，搶得一席之地。

侯友宜下午東南亞出訪行程最後一站越南胡志明市，回顧近日走訪星、泰兩國，他表示，過去從事警政工作常到東南亞各國，與當地警察聯手查緝跨國犯罪集團；這次來考察市政，則是與官方的科技、經貿及文創組織交流，又見識到更寬廣的層面，同時感受到這些國家的進步與活力。

侯友宜指出「他們很認真的用美學、用創意來改變城市風貌！」光是一個泰國創意設計中心(TCDC)就展出超過8000種來自世界各地的材料樣本，產品延伸到建築、工藝及時裝等領域，並有專業人士協助設計及3D打樣；泰國政府與民間通力合作，造就曼谷與清邁成為亞洲的文創產業大城。

侯友宜也提到，安美德集團在泰國開發的春武里工業園，滿足生產需求也兼顧園內工作者的生活、教育、休閒，各種設施一應俱全，吸引很多國際大廠進駐，每年產值超過數百億美元；他希望，新北市規劃中的幾個工業園區，也能汲取安美德集團經驗，打造完善且永續經營的產業聚落。

侯友宜表示，星國與台灣往來密切，停留兩天期間與各界人士會晤，交換很多城市治理經驗，日前參觀海軍部村落(Kampung Admiralty)，了解高齡社區的營運模式及建築設計；他提到，新加坡將教育能量投注於新興產業，例如研發自動駕駛車輛，已有卓越成果，他們的創新力與執行力非常值得台灣學習。





▲侯友宜參觀新加坡城市展覽館。（圖／新北市政府提供）







▲侯友宜參觀泰國春武里工業園。（圖／新北市政府提供）

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