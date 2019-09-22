　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

落實富強台中3支箭　新經發局長：招商引資、產業轉型、生活經濟

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲市府新任經發局長張峯源將推出3大面向，全力拚經濟。（圖／台中市政府提供）

▲新任經發局長張峯源（右5）將落實3大面向，全力拚經濟。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕提出「前店、後廠、自由港」作為發展富強城市的3大策略，新任經濟發展局長張峯源表示，為了落實盧市長「台中富市3」願景，他也提出「招商引資」、「產業轉型」、「生活經濟」等3大面向，全力為台中拚經濟。

張峯源表示，在招商引資部分，首要加強企業投資台中，市府已成立招商單一窗口及招商工作小組，近日將召開工作會議，邀請業者面對面討論，在合法的空間下為企業排除投資障礙，將資金引進台中，帶動就業與地方發展，連帶回饋地方產生稅收，形成良好循環。

此外，市府也積極引進策略性投資案件，目前已協助包括三井LaLaport、ATT集團投資台中；面對台商回流、中美貿易戰轉單效應，市府目前規劃設置的產業園區，就有潭子聚興產業園區、豐洲二期及大里夏田等約有533公頃，完成後約可引進投資額2665億元。

在產業轉型方面，張峯源說，台中市是工具機、手工具、自行車等產業重要聚落，市府將協助產業智慧化、國際化及貿易化以面對未來挑戰，並培育跨領域多元知識的人才，協助解決企業發展面臨的問題。

最後在生活經濟部份，張說，台中的逢甲商圈、一中街、第二市場等都深具特色，市府將加強舉辦活動，例如今年舉行首屆「台中購物節」，吸引全國、甚至全世界各地民眾來台中消費，市府將提高城市能見度、帶動人潮與商機進入台中。

ET快訊
「怎滿街外送？年輕人真慘」　他點出真相：給23K我也會選擇外
韓女星2天前斷絕聯絡！在家中猝逝「死因不明」
隧道變火葬場！1千度高溫悶燒53小時　一週冷卻後進入..慘如
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

落實富強台中3支箭　新經發局長：招商引資、產業轉型、生活經濟

2019墾丁「滿州沙灘」淨灘　450人清出2000公斤拉圾

永慶盃路跑　台北、嘉義、高雄三地同日開跑4萬人響應

連兩日取締違規作業　台南海巡捍衛近海漁業資源

洪秀柱廟口演講痛批蔡政府不顧百姓死活　廟宇傳「發爐」好兆頭

呼應嘉市府宗教帶動觀光　聖興宮媽祖文化祭熱鬧滾滾

嘉市府攜手法務部活化舊嘉監　打造觀光新亮點

醫院搶搭開箱風潮　災難救護包、大量輸血加溫器登場

響應國際淨灘日　雲嘉三地公私單位千人齊淨灘

期許提升教災效能　千斤頂董座洪維憶捐災情勘查車

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

《聲林2》選手唱《兜圈》PK掉王艷薇　蕭名棻唱完..蕭敬騰給差評「妳很危險」

主人自製「純冰池」讓毛孩消暑！ 薩摩耶爽玩3小時...喵冷到嫑嫑的

「火烤兩吃」吃到飽只要280元　高雄2家在地人激推的平價美食

失智老父走失！兒焦急攔警求助　見他街上迷失閒晃暖遞開水補充

18歲吳霏改編《騙吃騙吃》　「舒服的饒舌」蕭敬騰.信都很喜歡！

落實富強台中3支箭　新經發局長：招商引資、產業轉型、生活經濟

2019墾丁「滿州沙灘」淨灘　450人清出2000公斤拉圾

永慶盃路跑　台北、嘉義、高雄三地同日開跑4萬人響應

連兩日取締違規作業　台南海巡捍衛近海漁業資源

洪秀柱廟口演講痛批蔡政府不顧百姓死活　廟宇傳「發爐」好兆頭

呼應嘉市府宗教帶動觀光　聖興宮媽祖文化祭熱鬧滾滾

嘉市府攜手法務部活化舊嘉監　打造觀光新亮點

醫院搶搭開箱風潮　災難救護包、大量輸血加溫器登場

響應國際淨灘日　雲嘉三地公私單位千人齊淨灘

期許提升教災效能　千斤頂董座洪維憶捐災情勘查車

空軍高教機命名「勇鷹」音同「擁英」　選戰將至挑動政治神經

大塊叉燒超過癮！東京武士魂拉麵插旗台中　限定口味有日版東坡肉

女子失足掉落蚵仔寮漁港意識不清　9月以來第4起落水案

才出差3週...喵躲天花板警戒陌生人「驚恐瞪眼」：爸爸是誰？

倫敦世界第一間「迴轉起士吧」開幕！一次可嚐英國25種起士

林采緹解放比基尼…舉手被拍！　網「放大腋下」狂喊：頭跑出來了

不斷更新／富邦機槍打線攻下4分大局　6局富邦7：1統一

今年全台唯一！Pokémon GO Safari Zone新北登場　機捷全線下櫻花雨

固邦交！外交部擬將索羅門、吉里巴斯原預算增援其他友邦

華聞快遞／為期5天！高雄產業考察團前進「海南自貿區」尋找商機

地方熱門新聞

台大男921衝回南投！返校精神..

最新民調台東治安奪冠　幸福滿意..

裝甲兵帶迷路奶奶回家　高一孫罵..

苗栗8歲男童疑「腸病毒」猝死　..

梅山太興奇景「萬鷺朝鳳」登場

廢棄漁網勾珊瑚礁　潛水達人急求..

台中幸福城獲民調肯定

洪秀柱廟口演講痛批小英　五府千..

6歲女童晚上翹家逛夜遊超商警安..

開箱風潮醫院救護包、輸血加溫器..

翁章梁落實假牙補助明年持續推動

2019新屋魚米之鄉馬拉松　農..

雜糧十大經典體驗路線　關山勇奪..

即／連千毅深夜直播道歉：大家一..

更多熱門

相關新聞

夜市初體驗　俄羅斯妞不敢吃臭豆腐

「2019年台中電競嘉年華-電競時光機Let's Go！」，22日將進行國際戰隊PK賽，比賽前一晚（21）日主辦單位《ETtoday新聞雲》特地邀請俄羅斯和香港兩隊女將逛逢甲商圈，來一場夜市小吃初體驗，兩隊選手都沒有吃過夜市小吃，對於口味也大相逕庭，香港正妹覺得臭豆腐很好吃，俄羅斯妞咬一口後馬上變臉，不敢再吃下去。

頒發百位青年委員證書　盧秀燕：青年是城市主力

CST_A奪冠校園盃爽抱5萬元獎金

旱溪成新亮點　盧秀燕：持續推動綠美化

引進更多酷電競產業　盧秀燕：打造台中酷城市

關鍵字：

盧秀燕張峯源

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」竟成溺斃前最後身影

小資女月薪僅30K　拚10年存230萬

C羅22年前恩人麥當勞女孩找到了

連千毅違背鐵霸訓示　恐害天道盟陷危機

每月收租千萬　土豪哥：人生online算破關嗎

台大男921衝回南投！返校精神恍惚

連千毅行李箱疑仿冒！台灣賓士回應了

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

即／小一男童遭重機撞飛！撐5小時亡

IU秒掛她電話！劉寅娜傻掉：撥回去我就輸了

連千毅新北上銬後…喬事通話曝光「語氣超溫柔」

反骨「正妹經紀人」結婚穿超兇！

20年神車大改比Gogoro快很多　千人見證蓋樓

更多

最夯影音

更多

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面