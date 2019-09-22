落實富強台中3支箭　新經發局長：招商引資、產業轉型、生活經濟

▲新任經發局長張峯源（右5）將落實3大面向，全力拚經濟。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕提出「前店、後廠、自由港」作為發展富強城市的3大策略，新任經濟發展局長張峯源表示，為了落實盧市長「台中富市3」願景，他也提出「招商引資」、「產業轉型」、「生活經濟」等3大面向，全力為台中拚經濟。

張峯源表示，在招商引資部分，首要加強企業投資台中，市府已成立招商單一窗口及招商工作小組，近日將召開工作會議，邀請業者面對面討論，在合法的空間下為企業排除投資障礙，將資金引進台中，帶動就業與地方發展，連帶回饋地方產生稅收，形成良好循環。

此外，市府也積極引進策略性投資案件，目前已協助包括三井LaLaport、ATT集團投資台中；面對台商回流、中美貿易戰轉單效應，市府目前規劃設置的產業園區，就有潭子聚興產業園區、豐洲二期及大里夏田等約有533公頃，完成後約可引進投資額2665億元。

在產業轉型方面，張峯源說，台中市是工具機、手工具、自行車等產業重要聚落，市府將協助產業智慧化、國際化及貿易化以面對未來挑戰，並培育跨領域多元知識的人才，協助解決企業發展面臨的問題。

最後在生活經濟部份，張說，台中的逢甲商圈、一中街、第二市場等都深具特色，市府將加強舉辦活動，例如今年舉行首屆「台中購物節」，吸引全國、甚至全世界各地民眾來台中消費，市府將提高城市能見度、帶動人潮與商機進入台中。