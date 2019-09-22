小琉球遊艇觸礁8人受困1人受傷　海巡三箭齊發怒海救援

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣小琉球地區22日中午發生一艘遊艇不慎觸礁擱淺於美人洞與花瓶岩海域，造成遊艇船身傾斜並大量進水，8人受困，其中1人名乘客受傷，海巡署第七巡防區指揮部獲報後，立即派員會同空勤總隊等單位，利用直升機以吊掛及岸際接駁方式將人員救援脫困，結束一場海上驚魂。

▲屏東縣小琉球地區22日發生一艘遊艇不慎觸礁擱淺於美人洞與花瓶岩海域，海巡署會同空勤總隊等單位救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼直升機吊掛救人。

今天中午11時30分許，海巡署第七巡防區指揮部接獲118報案專線，指琉球鄉美人洞與花瓶岩附近海域，有一艘遊艇觸礁擱淺，船上有人員腿部受傷大量出血，且船身傾斜進水，連同船長（員）、乘客在內有8人受困，情況十分危急。

▲▼海巡單位會同消防隊、小琉球救難團體救人。

海巡署第七巡防區指揮部立即透過其聯合勤務指揮機制，派遣第五岸巡隊小琉球地區線上勤務人員及第五海巡隊勤務PP-10052艇，火速趕往現場，並聯繫空中勤務總隊直升機、屏東縣消防局第三大隊琉球分隊及海上救難協會等單位投入救援行列，經多方單位通力合作，先將受傷包姓遊客以直升機吊掛方式緊急後送高雄小港醫院，其餘人員則由第五岸巡隊岸際救援人員以接駁方式協助脫困。

海巡署第七巡防區指揮部表示，這次成功救援，除展現海巡署勤務指揮發揮靈活調度的迅速，更驗證政府門間支援協調，救難視同作戰，保障民眾生命財產安全的使命與決心，另呼籲，民眾前往海邊或是港口周邊時，均應謹慎小心，如於港區或岸際發生危急狀況，請撥打海巡「118」服務專線，海巡署將提供立即服務。