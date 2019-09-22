影／區域立委「突圍有難度」　柯文哲：郭台銘不選，但我們還有政黨票

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲8月時大動作組黨宣示要進軍國會，民眾黨22日公布首波區域立委人選名單，當中有4席北市、1席新北，台中、高雄、苗栗各1席，共推出8位候選人。黨主席柯文哲致詞表示，鴻海創辦人郭台銘沒有參選，選舉又成藍綠惡鬥，「不過我們還有政黨票」，希望是一個選擇。

▲台灣民眾黨立法委員提名記者會，張睿昌（左起）、何景榮、李佳玲、蔡宜芳、張幸松、吳達偉、朱哲成、徐立信。（圖／記者李毓康攝）

這次民眾黨一共提名8位立委參選人，分別是台北市第三選區（中山區、北松山）的何景榮、台北市第七選區（信義區、南松山）的蔡宜芳、新北市第七選區（板橋區）的吳達偉「Z9」、苗栗縣第一選區（竹南、後龍、通宵）的朱哲成、台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）的張睿倉、高雄市第五選區（三民區、苓雅區域8里）的李佳玲，還有現任台北市議員徐立信出征台北市第五選區（中正、萬華區）。



對於區域立委選舉，柯文哲認為，單一選區兩票制，讓兩大黨囊括所有席次，整個立院席次不符政黨支持比率，壓縮第三勢力空間，但是藍綠不過半才有可能監督藍綠，需擺脫藍綠泥淖；他為了履行對台北市民的承諾，沒有登記總統連署，可能讓許多人失望，尤其鴻海創辦人郭台銘沒有參選，選舉又成藍綠惡鬥，「不過我們還有政黨票」，希望是一個選擇。

柯文哲表示，區域立委的確在藍綠版圖已經佔據狀態下，要突圍的確是有難度，但是凡事要有第一步，所以還是要謝謝這些年輕人願意出來挑戰困難的任務，很多事情「做不一定會成功，但不做一定不會成功」。

柯文哲以一日雙塔為例，「一日雙塔一次騎520公里，你問我在富貴角燈塔上車的時候，有沒有把握可以騎到鵝鑾鼻？答案是『誰知道？』問題是，因為我從來沒騎過，但就是那句話：做不一定會成功，但不做一定不會成功」。

柯文哲指出，過去第三勢力興起，從新黨、親民黨、台聯到時代力量，他們犯的錯誤就是，一直在統獨軸線上去跟人家競爭，若你賣的產品跟人家一樣、通路商一樣，若廣告手法也一樣，請問誰會在市場上獲勝？答案是目前市場上佔有率最大的公司，所以為什麼高舉國家治理，當作台灣民眾黨的主軸，因為不能把所有國家困難，每次遇到困難，都推到統獨、藍綠上面，其實這國家更重要的是效率、科學、數據、溝通，這才是他們要去強調的。

至於目標幾席立委？柯文哲標示，就像2014選舉，他是2014年2月17日早上8點30分值班結束後，脫下白袍，一個人走出台大醫院，「你覺得在那一刻，有人認為我會贏2014選舉嘛？所以我回答你的話，我們有目標，剩下的就是全力以赴」。

柯文哲也強調，作為黨主席，還是會盡力協助他們，一個新興的政黨，特別是他個人，很不喜歡去募一大堆錢，幾百萬、幾千萬去搜刮，在資金上「恐怕沒辦法像坐高鐵掉300萬」，每個候選人恐怕都沒辦法支持到300萬，不過會盡力去協助提名候選人。