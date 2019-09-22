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最高院庭長遭轉彎公車撞死　司機遭公司求償482萬元

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▲▼司法院最高法院大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲最高院庭長遭公車司機轉彎時撞死。（圖／資料照）

記者陳豐德／新北報導

最高法院優遇庭長紀俊乾，在今年1月於台北市青島東路、林森南路遭公車撞上，送醫搶救仍宣告不治，家屬與台北客運以840萬元達成和解，檢方給予黎姓司機緩起訴2年；而民事部分台北客運起先要求司機負擔180萬，事後又抬高到482萬元，新北地院認為追加求償無理，判司機需負擔166萬餘元。

2018年1月29日清晨6點多，高齡79歲的紀俊乾外出晨運，行經青島東路、林森南路口斑馬線，遭到正左轉林森南路，由黎姓司機駕駛的307號公車撞上。紀俊乾當場倒地、顱內出血失去意識，送醫急救後還是宣告不治，黎姓司機則是被依業務過失致死罪嫌移送法辦，初步釐清肇事原因，應為司機的視線死角導致。

台北地檢署開庭時，黎姓司機多次向家屬表達懊悔、歉意，願意賠償，雙方調解，由台北客運支付死者妻子840萬元後和解，檢方最終緩起訴黎男2年，但須支付公庫5萬元。

民事部分，台北客運起先要求黎男賠償180萬元，後來認為黎男刁蠻，又追加到482萬元；新北地院審理時認為，依據台北客運公布的肇事處理辦法，公車轉彎未禮讓行人致死可要求司機全額或依比例10%求償，但台北客運事後要求追加求償卻無合適理由，因此判賠司機僅須賠償166萬餘元，可上訴。

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