2019墾丁「滿州沙灘」淨灘　450人清出2000公斤拉圾

▲海巡署南部分署第六岸巡隊昨天會同墾管處、屏東地檢署於「滿州沙灘」，進行「2019年墾丁國家公園淨灘活動」，清出2000公斤的垃圾 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

恆春地區為觀光旅遊勝地，海岸線狹長且各處沙灘優美，最適合各式水上活動，但也留下大量垃圾，海巡署南部分署第六岸巡隊昨天會同墾管處、屏東地檢署於「滿州沙灘」，進行「2019年墾丁國家公園淨灘活動」，共有民間團體及海洋志工450人參與，清出2000公斤的垃圾，為這片美麗的土地共盡一份心力。

▲▼南部分署第6岸巡隊會同屏地檢署單位淨灘。

恆春地區海域及岸際由於遊客從事水上活動後留下大量垃圾，造成各處沙灘髒亂，為早日恢復沙灘原有乾淨風貌及提升旅遊環境品質，加深民眾、遊客對海洋環境維護重視，南部分署第六岸巡隊等單位共同選定國境最南端的滿州沙灘辦理淨灘活動，清出了2000公斤垃圾，以一次性塑膠用品居多，展現保護海洋整潔的決心。

南部分署第六岸巡隊表示，海巡署除查緝不法外，平時也積極參與海洋保育工作，以盡一份保護海洋的心力；籲請遊客到沙灘岸際從事休憩活動時，請勿隨意丟棄垃圾，留給後代子孫乾淨美麗的環境；另民眾如有任何需要救助之情事，隨時都可利用行動電話或市話緊急撥打海巡署「118」24小時免付費服務專線。