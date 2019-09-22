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未注意紅燈...曳引車超速追撞釀1死！肇事駕駛與公司要賠432萬

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▲▼ 車速,速度,超速。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名陳姓曳引車駕駛欲載貨至苗栗卸貨，行經竹科交流道時，因未注意匝道號誌為紅燈，仍超速行駛，導致來不急煞車，而追撞前方自小客車，造成車上謝姓駕駛傷重不治。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，本案無關）

記者廖安莘／台北報導

新竹市一間交通公司2017年9月指派陳姓曳引車司機附掛半拖車，載貨至苗栗卸貨，不料行經竹科交流道時，陳男因未注意匝道號誌為紅燈，仍以60公里時速超速行駛，導致來不及煞車，而追撞前方自小客車，造成車上26歲謝姓乘客傷重不治。新竹地院審理後，刑事部分一審判陳男徒刑10月，可上訴，民事部分則判陳男和交通公司應連帶賠償238萬多元，兩造均不服判決，上訴高等法院，高院認定交通公司與陳姓肇事司機應連帶賠償謝母432萬多元。

判決書指出，陳男是新竹市某交通公司僱用的營業曳引車司機，2017年9月2日上午7時45分許，駕駛曳引車附掛半拖車，沿國道1號高速公路南向96公里800公尺處的新竹科學園區交流道行駛，欲載運貨物至苗栗地區卸貨，在行經該交流道匝道時，仍以60公里時速超速行駛（該匝道限速40公里），並且未注意前方匝道儀控號誌為紅燈，導致來不及緊急煞車，而追撞由廖姓男子駕駛的自小客車，造成車上乘客謝男當場傷重不治。

被害人謝男母親指稱，兒子當時僅26歲，且未婚，正值年輕力壯，被陳男駕曳引車違規而追撞致死，以致她承受「白髮人送黑髮人」的傷痛，除對陳男提告業務過失傷害外，並上訴索賠，要求交通公司和肇事陳男連帶賠償1005萬元。

經新竹地院審理後，刑責部份，一審判陳男10月徒刑，可上訴；民事部份，則判謝男之死和陳男過失有因果關係，且交通公司為陳男之僱用人，當天陳男是駕車前往苗栗卸貨，因此交通公司有連帶賠償責任，扣除謝母已領取的強制責任保險金100萬元外，判陳男和交通公司應連帶賠償238萬多元。兩造均不服判決，上訴至高等法院。

高院審理後，法官認定，陳男和交通公司應連帶賠償謝母包括扶養費、喪葬費、精神慰撫金等費用共532萬元，扣除謝母已領取的強制責任保險金100萬元，肇事陳男和公司仍應連帶賠償謝母432萬多元；可上訴。

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