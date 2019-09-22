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神龍拳還沒打出…林志成收到碎屍照「想娶你當肉X器」！火大提告：館長太囂張

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▲林志成嗆聲,18秒打趴館長 。（圖／記者傅誠攝）

▲林志成收到恐嚇騷擾訊息，懷疑是館長化名傳訊 。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠、莊智勝／雲林報導

55歲前健美國手林志成21日才嗆聲館長陳之漢，表示將於29日下午在自由廣場舉辦「世界盃炎黃子孫武狀元擂台賽」，還稱要讓大家見識他的中國武術，如神龍拳、霸王腿等。豈料今（22日）林志成再爆，自從向館長發起挑戰後，就陸續收到恐嚇訊息，昨更有人傳血腥碎屍照、不堪入目的汙言穢語威脅，氣得他報案提告，「陳之漢館長這群流氓惡霸太囂張了，他們會踢到正義鐵板的！」

林志成過去曾多次邀戰館長，但2人的擂台賽卻遲遲沒有下文，還演變成網路口水戰；21日林志成再度發話，表示將於29日下午在自由廣場舉辦第一屆「世界盃炎黃子孫武狀元擂台賽」，邀請大家到場見證林總教頭打倒陳之漢館長的魔咒神話，還稱要讓大家見識他自幼學習的中國武術，包括如來拳、神龍拳、霸王腿等，「如果當場暴斃，本人全不負責！」

▲林志成正加緊腳步訓練中。（圖／記者傅誠攝）

▲林志成昨才放話，表示要舉辦第一屆「世界盃炎黃子孫武狀元擂台賽」。（圖／記者傅誠攝）

林志成今再表示，在他對館長喊話後，恐嚇、騷擾訊息就不曾間斷，21日中午11時許更收到不明人士傳來LINE訊息，內容包括10多張血腥照片，被砍斷頭顱的屍體、被車撞死頭顱破碎的屍體、被機器切斷分屍的屍體照片恐嚇，還以不堪入目的文字寫下，「林志成寶貝，我好愛你喔，我發誓一定要娶你為妻，來當我的X便器」、「尿尿進你的嘴巴裡、射X射進你的嘴巴裡」、「我的大肉X插進你的X眼裡，拔出來放進你的嘴巴裡，有你XX的味道」等語。

「恐嚇、再恐嚇！」林志成收到訊息後怒不可遏，推測有可能是館長本人使用化名傳訊，「因為這種語氣跟他本人臭味一樣！我不會怕這些變態惡魔，我要抓出他們，跟這一團台灣社會流氓惡霸，從7月開始就不斷用手機、簡訊恐嚇騷擾我至今，我55歲第一次自動去告人，因為我還有一位81歲老母親要保護。昨晚我去褒忠鄉報案提告，陳之漢館長這群流氓惡霸太囂張了，台灣社會亮紅燈了，一群沒有倫理道德的變態人，台灣還有什麼未來可言，他們會踢到正義鐵板的！」

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▼林志成收到不明人士傳來汙言穢語，氣得報警提告，「55歲第一次自動去告人！」（圖／記者傅誠翻攝）

▲▼林志成收到恐嚇騷擾訊息，氣炸「55歲第一次自動提告」。（圖／記者傅誠翻攝）

▲▼林志成收到恐嚇騷擾訊息，氣炸「55歲第一次自動提告」。（圖／記者傅誠翻攝）

▲▼林志成收到恐嚇騷擾訊息，氣炸「55歲第一次自動提告」。（圖／記者傅誠翻攝）

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