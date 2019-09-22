500有送嗎？買鹽酥雞狂拗優惠　他炸完走向前鞠躬：送你離開...客傻眼秒心服

▲一名客人買了500元鹽酥雞，還猛問老闆「有送嗎」，老闆一招他秒傻眼。示意圖與本案無關。（資料照／記者陳俊宏攝）

記者陳韻如／綜合報導

許多鹽酥雞業者常會碰到客人要求多送一些東西，而這位老闆用了一招，不但送得讓客人心服，還讓對方忍不住笑了出來。一名老闆表示，有客人買了500元的鹽酥雞，期間客人不斷詢問，「買五百有送嗎」，而等到東西炸完後，老闆默默放下手邊工具，拿著500元鹽酥雞走到客人面前，當客人一臉狐疑時，老闆開便口，「鞠躬送你離開」，讓客人當場笑了出來，隨後開心的拿著東西離開。

原PO在臉書《爆廢公社》發文表示，一名客人買了500元的鹽酥雞，期間還不斷詢問，「買五百有送嗎？」原PO聽完後先是遲疑了一下，隨後回覆，「送？好，等一下炸完我就送」。

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當東西炸完後，該名客人又再問了一次，「老闆，你有送嗎？」這時原PO默默放下了他手上的工具，拿著500元鹽酥雞走向客人。客人見狀一臉狐疑，便開口問，「老闆你走下來幹嘛？」原PO隨後回應，「鞠躬送你離開呀！」客人一聽當場傻眼，愣了5秒後忍不住笑出來，「老闆擬送這個誠意很夠」，隨後便笑著離開。

這篇文章一出，不少網友笑翻，紛紛留言，「送你離開，千里之外...」、「老闆有誠意，客人也不賴！」、「老闆EQ很好沒有上暴怨，這樣處理既幽默也不會讓消費者沒面子」。

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