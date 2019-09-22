女菜販騎車8萬現金米袋飛了　旅美阿嬤返台撿到順利物歸原主

▲旅居國外的阿嬤撿到8萬元現金，竟是女菜販辛苦工作的血汗錢。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

白姓女菜販賣完菜騎車返家，發現內有8萬多元現金，放在腳踏板上的米袋竟飛掉了，難過的她只能報警求老天爺幫忙。果然，一名長期旅居國外的林姓阿嬤，隔天撿到米袋，透過朋友交給派出所。白女獲知現金分文未少，激動得給林阿嬤及女警擁抱，頻說感謝。

第三警分局東區分駐所21日上午7點獲報，有民眾在東區三賢公園附近撿到一個米袋，內有大量現金。女警張唯琳立刻到場了解。71歲林阿嬤說，她在公園散步看到路上有一個米袋，撿起來打開看裡頭竟有許多現金。她因為長期旅居美國，不知該找誰處理，才請朋友幫忙報警。

張員請林阿嬤一起到派出所，清點米袋發現裏頭有8萬多元現金，其中還有多張紙條，上頭還有寫著「買蔬菜錢」等，應該是生意人遺失。她立刻用警用系統查詢遺失物記錄，果然有一名白姓婦人，前一天報案稱，在該處附近遺失現金，內容物相符，立刻通知白女。

▲女菜販得知失而復得，開心與阿嬤及女警合影。（圖／記者李忠憲翻攝）

白女到派出所後說，她賣完才將現金裝在米袋，放在機車腳踏板上就騎車要回家，哪知道到家後竟發現已經掉了，怎麼找都找不到。她跟女警電話中比對遺失物特徵後，確認是她的米袋，開心得趕快過來。

白女發現辛苦賺來的血汗錢一塊都沒少，高興不已，現場頻向阿嬤及女警致謝，更給予大大的擁抱。

女警張唯琳頻說「小事一樁！」，但也提醒身上的財物一定要確認放好，才不會損失慘重。

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