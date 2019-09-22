遭傳將併購華創車電　鴻海表態：「一無所悉」

▲裕隆集團董事長嚴陳莉蓮。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

近期裕隆集團不斷傳出走下坡的情形，旗下納智捷與華創車電近期經歷員工精簡、人事調整等風浪，而最終出手相救的極有可能是鴻海集團，鴻海則外傳有意攜手裕隆收購華創車電，鴻海今（22）日表態，表示對於此事「一無所悉」等於否認了市場的傳言。

2005年當裕隆成立華創車電之際，包含廣達、鴻海等在內等電子業者都曾表達參與的意願，且在裕隆集團前執行長嚴凱泰在時，裕隆就與鴻海合作研發車用資訊系統，期待納智捷可以打入年輕族群。

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近期裕隆執行長嚴陳莉蓮進行內部策略轉型，來救裕隆的虧損，所以華創車電不久前宣布將施行「廠辦合一」，把原本位於新北新店、桃園大園的辦公室全數遷往苗栗三義，並提供住宿與通勤的津貼補助，藉此提高營運與研發效率。

對於家庭或其它因素而無法前往三義工作的員工，也提供優離、優退方案，由於人力編制受到影響，裕隆集團才會選在此時調整組織結構，希望在人事精簡的不利因素下，維持華創與納智捷的競爭力。裕隆集團日前確認5人決策小組中的陳國榮請辭納智捷董事長獲准，改由裕隆汽車姚振祥總經理兼任，陳國榮的華創車電董事長職位則是予以慰留。

據裕隆集團聲明，除陳國榮辭納智捷董事長獲准、辭華創車電董事長已予慰留外，華創車電總經理李俊忠也請辭獲准，改由副總經理黃振宏暫代職務，集團透過組織扁平化的方式，強化轉型時的橫向及縱向溝通效率。

▲陳國榮辭納智捷董事長獲准、辭華創車電董事長獲慰留。（圖／ETtoday資料照）

華創車電的技術實力還是不錯，納智捷品牌仍有機會東山再起。不過今年上半年華創車電就虧損 33.66億元，已超過其資本額，再加上兩岸納智捷也有近66億元損失，總計破百億元，整體財務並不樂觀。

由於鴻海過去與裕隆的關係緊密，所以也就傳出鴻海有意收購華創車電，或者是更緊密的合作，進而對裕隆集團有正面的幫助。但是鴻海表示，對於此事「一無所悉」。

▼鴻海土城廠區。（圖／記者湯興漢攝）