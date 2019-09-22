影／民眾黨公佈8區域立委！徐立信接受徵召：我不會爬樹　很會服務

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲8月時大動作組黨宣示要進軍國會，民眾黨22日公布首波區域立委人選名單，當中有4席北市、1席新北，台中、高雄、苗栗各1席，共推出8位候選人。被看好參選北市第一選區的北市副發言人黃瀞瑩，並未在首波提名名單，也未出席記者會。北市議員徐立信則接受徵召，參選中正萬華區立委選舉，還暗酸高雄市長韓國瑜，「我不會爬樹，很會服務，不會睡到中午」。

▲徐立信出席台灣民眾黨立法委員提名記者會。（圖／記者李毓康攝）

在台北市部分，信義、松山選區要推出前北市社會局機要蔡宜芳出戰，蔡宜芳為「北漂」學霸，清華大學材料工程博士班畢業，過去曾在高雄參選市議員，當時穿著婚紗以「嫁給高雄」為競選口號，掀起不少討論。蔡宜芳引用電影「返校」台詞「樹葉有愛時便結出花朵，花朵敬拜時便結出果實」時三度哽咽，並強調去年雖然落選，但已盡力不會放棄台灣這塊土地，因此到最精實的北市府操練自己。

▲蔡宜芳。（圖／記者李毓康攝）

中山、松山選區則推出新住民二代、現為逢甲大學助理教授的何景榮。何景榮主打自己與其他「來自高層的競選夥伴」蔣萬安、吳怡農不同，未來會針對教育、青年創業提出政策。至於在國民黨大本營文山、南中正，民眾黨則要推出地方實力驚人的台北市政顧問、尪公獅子會創會會長張幸松出征。

▲何景榮。（圖／記者李毓康攝）

其中唯一接受民眾黨「徵召」的北市議員徐立信，則參選台北市中正萬華。他表示，自己心中沒有一絲一毫的喜悅，因為他覺得到無比沉重的壓力，他是921受災戶、苦讀出身，是「庶民中的庶民」，還暗酸高雄市長韓國瑜說「我不會爬樹，很會服務，不會睡到中午」。

徐立信再批2位競爭對手，認為該區長期被雙林（林郁方、林昶佐）把持，藍的養老跑到一半被迫出來選，綠的沒在走基層，「不見雙林更無建樹」。徐立信最後還對坐在台下的黨主席柯文哲喊話，要柯文哲不要讓廣大柯粉失望，一定要參選2020總統。

▲吳達偉。（圖／記者李毓康攝）

而在新北市部分，板橋區推舉PTT表特版神人「Z9」吳達偉參戰，他是資訊工程背景出身，歷任華碩、廣達工程師，目前則自創網路媒體公司操盤社群行銷。吳達偉表示，每個領域都有專家，他認為專業問題專業解決，跟民眾黨理念不謀而合，因此自己主動報名。

民進黨籍的朱哲成參選苗栗第一選區立委，在記者會當場宣佈「即刻退出蔡英文的民主進步黨」，他情緒激動痛批「捫心自問，民進黨掌權者還有當年創黨理想嗎？當初我以為我加入的是陳定南、黃信介的民進黨」，結果搭飛機買一萬條香菸，坐高鐵掉300萬，農地工廠合法，網軍側翼攻擊時代力量，一條一條都在傷害台灣民主和台灣人民。他表示，「失去陳定南，沒有黃信介，但是有柯文哲」，民眾黨是務實中道的理性力量，用參選表達改變台灣的意志。

▲朱哲成。（圖／記者李毓康攝）

台中部分，民眾黨推舉全台最年輕里長張睿倉，出征后里、神雅潭選區。年輕形象的張睿倉，成為大雅區最年輕的「少年里長」，也是台中議員吳顯森祕書，高雄市推出目前擔任壽保險規畫師的李佳玲出戰三民、苓雅區，李佳玲為柯府俱樂部高雄總部志工，在致詞時激動落淚表示，看到柯文哲全台灣沒有休息到處嗡嗡嗡，離市長很近的她，看到柯文哲學習的時候寫筆記，學習很多帶回台北，看到台北一點一滴在進步，真的很感動。

柯文哲認為，單一選區兩票制，讓兩大黨囊括所有席次，整個立院席次不符政黨支持比率，壓縮第三勢力空間，藍綠不過半才有可能監督藍綠，擺脫藍綠泥淖大步向前走，他為了履行對台北市民的承諾，沒有登記總統連署，可能讓許多人失望，尤其鴻海創辦人郭台銘沒有參選，選舉又成藍綠惡鬥，不過我們有政黨票，希望是一個選擇。

台灣民眾黨第一波立委提名名單：

1、何景榮 台北市第三選區（中山區、北松山）

2、蔡宜芳 台北市第七選區（信義區、南松山）

3、張幸松 台北市第八選區（文山、中正區）

4、吳達偉 新北市第七選區（板橋東區）

5、朱哲成 苗栗縣第一選區（竹南、後龍、通霄）

6、張睿倉 台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）

7、李佳玲 高雄市第五選區（三民區、苓雅區8里）

8、徐立信 台北市第五選區（中正、萬華區）

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