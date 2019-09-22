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濟州海空交通全停擺！塔巴颱風強襲「雨量破500毫米」　南韓近500航班取消

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▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

第17號颱風塔巴（Tapah）侵襲日韓，根據南韓氣象廳今（22日）上午的說法，塔巴持續北移並朝濟州島南部方向前進，目前濟州島及部分南部地區已出現強風暴雨，至少489架航班取消。目前濟州地區的海空交通已全面停擺。

韓聯社報導，塔巴颱風為濟州地區帶來超過500毫米的雨量，南韓第一高峰漢拿山已出現530毫米的降雨。

根據南韓氣象廳當地下午3時（台灣時間下午2時）的最新預報，塔巴颱風瞬間最高風速達時速126公里，以每小時29公里的速度朝北北東方向前進，料傍晚6時經過釜山西南方170公里處海面，今晚10時最接近釜山，並於23日上午6時來到獨島（日稱竹島）東北方100公里處海面。

▲▼ 第17號颱風塔巴（Tapah）侵襲日韓 。（圖／翻攝自南韓氣象廳）

▲ 第17號颱風塔巴（Tapah）今晚10時最接近釜山，僅距50公里。（圖／翻攝自南韓氣象廳）

南韓氣象廳警告，濟州島、南韓本島南部地區及獨島（日稱竹島）都將出現強風暴雨。官員提到，「颱風將帶來嚴重破壞，沿海、內陸地區要做好充分準備。」

根據南韓交通部稍早統計，南韓全境22日至少有489航班停飛，目前韓國本島往返濟州島的航班、客船全面停擺。

報導指出，濟州國際機場上午的班次全面喊停，儘管機場人員鬆口下午航班可能依據颱風位置或天氣狀況復飛，但時間點難以確定。此外，濟州往返木浦、釜山、加波島的8條航線共計14班次停航。

受到颱風影響，當地已有災情傳出，釜山一棟建物的大玻璃窗被強風吹破，掉落人行道，所幸並未傷及路人，但當地21日一棟2層樓老屋倒塌，帶走一名72歲婦女的性命。此外，一處建築工地臨時設施被風吹倒破壞電線，導致大約有200戶人家無電可用。

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