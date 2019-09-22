韓朱同框站台洪秀柱　朱立倫：國民黨母雞只有一隻就是韓國瑜

▲朱立倫、韓國瑜站台洪秀柱。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫22日在台南受訪表示，國民黨2020年的總統跟立委選舉，母雞只有一隻，就是高雄市長韓國瑜，其他人則是啦啦隊、助選員，朱立倫也不忘酸一句，「母鴨」是台北市長柯文哲，引起現場一片笑聲。

朱立倫中午赴台南為前國民黨主席洪秀柱舉辦造勢並站台助講，已是兩人在九月第三度同框。朱立倫17日就拜會洪秀柱，兩人談及此次的輔選活動，台南一向被認為綠到出汁，朱立倫承諾將透過岳父高育仁在當地深根、長期累積的地方人脈，全力催票，成為洪秀柱的助力之一；兩人在18日上午也共同出席新北市重陽義剪活動。

洪秀柱投入台南市第六選區立委選戰，朱立倫主辦「洪秀柱南征造勢大會」為她拉票，韓國瑜則是在21日晚間決定應邀出席。韓國瑜致詞時表示，洪秀柱是把自己嫁給了中華民國，這次參選立委，等於是「女元帥南征」他強調，現在國內是民心思變，民進黨執政三年多，兩岸關係倒退、經濟停滯，搞得民不聊生，現在正是民氣可用的時候。

這場造勢也是韓朱15日私下會面討論「若郭台銘退選，黨內凝聚共識、化解爭議對策」後首度同台，格外受關注。至於韓朱配，朱立倫始終沒有給予直接答覆，他表示，兩人達成共同目標，就是藍軍團結所有力量，才有勝選可能，所以不會談及個人問題。

▲韓國瑜、朱立倫站台洪秀柱。（圖／翻攝自洪秀柱臉書）

▲朱立倫、洪秀柱。（圖／朱立倫辦公室提供）

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