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繪本談熟人性侵⋯女童驚爆「我有跟朵朵一樣的秘密」網揪心！

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▲▼ 幸佳慧創作繪本《蝴蝶朵朵》談熟人性侵，幸佳慧著，繪者陳潔晧、徐思寧。（圖／字畝文化出版《蝴蝶朵朵》，翻攝自讀冊生活）
▲透過繪本《蝴蝶朵朵》跟孩子談熟人性侵，志工媽媽在第一次實習就遇到女童說「我有一樣的秘密⋯」（圖／字畝文化出版《蝴蝶朵朵》，翻攝自讀冊生活）

記者林育綾／綜合報導

兒童文學作家幸佳慧創作《蝴蝶朵朵》繪本談熟人性侵，勵馨基金會更與之合作發起兒童性侵防治計畫沒想到第一批訓練出來的志工，在故事實習時就遇見一位「小朵朵」，說出「我有跟朵朵一樣的秘密⋯」。幸佳慧得知此消息，和志工都覺得悲傷、震撼，也感動女孩的勇敢，更加確信《蝴蝶朵朵》不只是一本繪本，而是一場龐大的社會運動，讓更多人關注兒童性侵。

▲▼ 財團法人勵馨社會福利事業基金會發起「蝴蝶朵朵傳愛偏鄉，熟人性侵防治缺你不可」募資計劃。（圖／翻攝自flyingv）
▲勵馨基金會發起「蝴蝶朵朵傳愛偏鄉，熟人性侵防治缺你不可」募資計劃。（圖／翻攝自flyingv）

《蝴蝶朵朵》是台灣第一本談論關於熟人性侵的繪本，由幸佳慧和2位繪者陳潔晧、徐思寧共同創作。勵馨基金會因此發起「蝴蝶朵朵傳愛偏鄉，熟人性侵防治缺你不可」募資計劃，頁面中提到「在台灣，平均每天有52名兒童遭受性侵害，等於平均每37分鐘，可能就有一個孩子遭受性侵。

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根據衛福部統計數據，近5年性侵案件每年平均15,380件，其中2018年18歲以下受害者佔62%，加害人與被害人為相識關係超過9成；而在6歲以下兒童性侵案件中，有高達47%的加害者和受害兒童有血緣關係。可說兒童性侵多半來自熟人性侵，還不包括未通報的案件。

▲▼ 財團法人勵馨社會福利事業基金會發起「蝴蝶朵朵傳愛偏鄉，熟人性侵防治缺你不可」募資計劃。（圖／翻攝自flyingv）
▲在台灣，平均每37分鐘就有一個孩子遭受性侵。（圖／翻攝自「蝴蝶朵朵傳愛偏鄉，熟人性侵防治缺你不可」募資計劃網頁）

一名兩個孩子的媽媽林偲倩，日前也參與了《蝴蝶朵朵》兒童性侵防治工作的培訓，在實作時透過該繪本帶領孩子討論，沒想到在第一次的實作，就遇見了一位有類似經歷的「小朵朵」。她將過程分享在臉書粉專「媽媽需要寫日記，也引發上千名網友揪心、廣大迴響。

志工媽媽林偲倩在實作時，先以「秘密」作為開場白，有些孩子有把東西藏起來的秘密，也有只想告訴朋友的秘密，而她說，「朵朵也有一個秘密，但是她的秘密讓她很不舒服、很害怕，她卻不敢告訴媽媽。」孩子們想知道朵朵的秘密，於是開啟了《蝴蝶朵朵》的第一頁。

她在故事進行中跟孩子談論了關於「身體界線」的主題，包括誰可以親吻自己？誰可以跟你玩轉圈圈？期間一名男孩一直擁抱著另一名女孩，女孩時而笑，時而有不舒服的表情；作為志工的她注意到這現象，一邊詢問女孩是否同意被觸碰、是否不舒服、確認男孩是否知道女孩的感覺，一面適時地處理，一邊進行故事。

▲▼ 幸佳慧創作繪本《蝴蝶朵朵》談熟人性侵，幸佳慧著，繪者陳潔晧、徐思寧。（圖／字畝文化出版《蝴蝶朵朵》，翻攝自讀冊生活）
▲《蝴蝶朵朵》是台灣第一本談論關於熟人性侵的繪本。（圖／字畝文化出版《蝴蝶朵朵》，翻攝自讀冊生活）

翻到繪本中叔叔陪朵朵一起洗澡時，有位小女孩說出「我覺得這個叔叔怪怪的。」女孩提出很多想法，包括覺得叔叔不能亂碰朵朵身體，覺得叔叔沒有問過媽媽，覺得叔叔沒經過朵朵的同意這樣是不對的⋯等等。然而被叔叔威脅的朵朵，不敢跟媽媽說發生了什麼事，但朵朵種種異樣讓媽媽也察覺了，在一次媽媽扮成兔子，朵朵終於有勇氣告訴兔子這個她藏得好辛苦的秘密。

▲▼ 幸佳慧創作繪本《蝴蝶朵朵》談熟人性侵，幸佳慧著，繪者陳潔晧、徐思寧。（圖／字畝文化出版《蝴蝶朵朵》，翻攝自讀冊生活）
▲在帶領繪本《蝴蝶朵朵》過程中，有女孩提出想法「我覺得這個叔叔怪怪的。」（圖／字畝文化出版《蝴蝶朵朵》，翻攝自讀冊生活）

林偲倩說，當天她也帶了一隻小兔子，在故事結束後準備了「小兔子信箱」，發了紙張讓孩子們可以寫下秘密跟兔子分享，也能畫上圈圈或是愛心，要寫字也可以，「如果有讓自己不舒服的秘密，可能是像朵朵一樣的秘密，需要兔子的幫忙，可以畫上叉叉，或是有其他想說的也可以寫在紙上、畫在紙上。」

就在那時，那位提出很多想法的女孩對她說「我會在紙上畫叉叉。」停頓了一下，又說「我有跟朵朵一樣的秘密⋯⋯」

她形容「孩子的眼神有一些害怕，但有比害怕還要多更多的勇氣推了她一下，讓她脫口而出這個秘密。」時間短暫凝結了，林偲倩用了一些力氣穩住自己，告訴女孩：「好，那你把它寫下來告訴小兔子。」

「其實我心中好震撼，或許我有想過有一天在說故事的時候，會在現實生活中遇到像朵朵一樣的孩子，但我沒有想過這麼快，這也讓我確信《蝴蝶朵朵》不只是一本繪本，而是一場龐大的社會運動。」

▲▼罹癌也在創作！幸佳慧一生努力對孩子說「很重要的事」（左圖／資料照，幸佳慧提供；右圖／《蝴蝶朵朵》繪本封面）
▲幸佳慧在罹癌時依然努力創作《蝴蝶朵朵》，對孩子說那些「很困難也很重要的事」。（左圖／幸佳慧提供；右圖／《蝴蝶朵朵》繪本封面）

她也提到在參加培訓時，《蝴蝶朵朵》繪者之一陳潔晧分享了童年被奶媽一家性侵的事，但不敢告訴媽媽，害怕媽媽不會相信，不敢告訴相關的人，當下有好多擔心，後來一次鼓起勇氣和媽媽說了奶媽一家是壞人，卻不被正視，「我想那感覺用絕望來形容都不夠。」

在那場實作結束後，林偲倩坦承心情十分複雜，因為「這樣的問題在這個世界上不停的發生，而未成熟的心靈，要背負這樣沈重的秘密，要擔心害怕的事這麼多。身為成人的我們，能不能做他們的肩膀，替他們分擔一些重量呢？身為一個母親，在平時孩子不願被觸碰時，是否能積極捍衛她表達不舒服的勇氣，能否相信孩子，如同自己渴望被人信任一樣呢？」

她表示，兒童性侵確實大多是熟人性侵，不管是用大人的威權或是孩子對自己的信任，做出這樣的事，都是非常大的傷害。而「小朵朵」事件後來已通報，交由社會局接手。

在參與培訓和實作之後，她也更體會到，「和孩子們說故事是如此巨大的溫柔，這一切的一切讓我心存感激，願成人共同編織一張又一張的安全網，接住本質脆弱善良又充滿勇氣的孩子們，願這世上的孩子都能好好長大！」

這篇分享在臉書也獲得超過4千人按讚、超過2千人分享，網友也紛紛留言「看哭了！」「已贊助蝴蝶朵朵計畫」、「謝謝妳的勇氣進行實作，謝謝妳的開放與溫柔，讓孩子願意開放自己，說出內心最深層的秘密。」「剛看到這篇文章，馬上去買繪本，準備唸給孩子聽，這個太重要了」「好震撼，沒想到機率這麼高，而且年紀這麼小就面臨人生險惡的一面。」

募資計劃：蝴蝶朵朵傳愛偏鄉，熟人性侵防治缺你不可

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