繪本談熟人性侵⋯女童驚爆「我有跟朵朵一樣的秘密」網揪心！



▲透過繪本《蝴蝶朵朵》跟孩子談熟人性侵，志工媽媽在第一次實習就遇到女童說「我有一樣的秘密⋯」（圖／字畝文化出版《蝴蝶朵朵》，翻攝自讀冊生活）



記者林育綾／綜合報導

兒童文學作家幸佳慧創作《蝴蝶朵朵》繪本談熟人性侵，勵馨基金會更與之合作發起兒童性侵防治計畫，沒想到第一批訓練出來的志工，在故事實習時就遇見一位「小朵朵」，說出「我有跟朵朵一樣的秘密⋯」。幸佳慧得知此消息，和志工都覺得悲傷、震撼，也感動女孩的勇敢，更加確信《蝴蝶朵朵》不只是一本繪本，而是一場龐大的社會運動，讓更多人關注兒童性侵。



▲勵馨基金會發起「蝴蝶朵朵傳愛偏鄉，熟人性侵防治缺你不可」募資計劃。（圖／翻攝自flyingv）

《蝴蝶朵朵》是台灣第一本談論關於熟人性侵的繪本，由幸佳慧和2位繪者陳潔晧、徐思寧共同創作。勵馨基金會因此發起「蝴蝶朵朵傳愛偏鄉，熟人性侵防治缺你不可」募資計劃，頁面中提到「在台灣，平均每天有52名兒童遭受性侵害，等於平均每37分鐘，可能就有一個孩子遭受性侵。」

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根據衛福部統計數據，近5年性侵案件每年平均15,380件，其中2018年18歲以下受害者佔62%，加害人與被害人為相識關係超過9成；而在6歲以下兒童性侵案件中，有高達47%的加害者和受害兒童有血緣關係。可說兒童性侵多半來自熟人性侵，還不包括未通報的案件。



▲在台灣，平均每37分鐘就有一個孩子遭受性侵。（圖／翻攝自「蝴蝶朵朵傳愛偏鄉，熟人性侵防治缺你不可」募資計劃網頁）

一名兩個孩子的媽媽林偲倩，日前也參與了《蝴蝶朵朵》兒童性侵防治工作的培訓，在實作時透過該繪本帶領孩子討論，沒想到在第一次的實作，就遇見了一位有類似經歷的「小朵朵」。她將過程分享在臉書粉專「媽媽需要寫日記」，也引發上千名網友揪心、廣大迴響。

志工媽媽林偲倩在實作時，先以「秘密」作為開場白，有些孩子有把東西藏起來的秘密，也有只想告訴朋友的秘密，而她說，「朵朵也有一個秘密，但是她的秘密讓她很不舒服、很害怕，她卻不敢告訴媽媽。」孩子們想知道朵朵的秘密，於是開啟了《蝴蝶朵朵》的第一頁。

她在故事進行中跟孩子談論了關於「身體界線」的主題，包括誰可以親吻自己？誰可以跟你玩轉圈圈？期間一名男孩一直擁抱著另一名女孩，女孩時而笑，時而有不舒服的表情；作為志工的她注意到這現象，一邊詢問女孩是否同意被觸碰、是否不舒服、確認男孩是否知道女孩的感覺，一面適時地處理，一邊進行故事。



▲《蝴蝶朵朵》是台灣第一本談論關於熟人性侵的繪本。（圖／字畝文化出版《蝴蝶朵朵》，翻攝自讀冊生活）



翻到繪本中叔叔陪朵朵一起洗澡時，有位小女孩說出「我覺得這個叔叔怪怪的。」女孩提出很多想法，包括覺得叔叔不能亂碰朵朵身體，覺得叔叔沒有問過媽媽，覺得叔叔沒經過朵朵的同意這樣是不對的⋯等等。然而被叔叔威脅的朵朵，不敢跟媽媽說發生了什麼事，但朵朵種種異樣讓媽媽也察覺了，在一次媽媽扮成兔子，朵朵終於有勇氣告訴兔子這個她藏得好辛苦的秘密。



▲在帶領繪本《蝴蝶朵朵》過程中，有女孩提出想法「我覺得這個叔叔怪怪的。」（圖／字畝文化出版《蝴蝶朵朵》，翻攝自讀冊生活）

林偲倩說，當天她也帶了一隻小兔子，在故事結束後準備了「小兔子信箱」，發了紙張讓孩子們可以寫下秘密跟兔子分享，也能畫上圈圈或是愛心，要寫字也可以，「如果有讓自己不舒服的秘密，可能是像朵朵一樣的秘密，需要兔子的幫忙，可以畫上叉叉，或是有其他想說的也可以寫在紙上、畫在紙上。」

就在那時，那位提出很多想法的女孩對她說「我會在紙上畫叉叉。」停頓了一下，又說「我有跟朵朵一樣的秘密⋯⋯」

她形容「孩子的眼神有一些害怕，但有比害怕還要多更多的勇氣推了她一下，讓她脫口而出這個秘密。」時間短暫凝結了，林偲倩用了一些力氣穩住自己，告訴女孩：「好，那你把它寫下來告訴小兔子。」

「其實我心中好震撼，或許我有想過有一天在說故事的時候，會在現實生活中遇到像朵朵一樣的孩子，但我沒有想過這麼快，這也讓我確信《蝴蝶朵朵》不只是一本繪本，而是一場龐大的社會運動。」



▲幸佳慧在罹癌時依然努力創作《蝴蝶朵朵》，對孩子說那些「很困難也很重要的事」。（左圖／幸佳慧提供；右圖／《蝴蝶朵朵》繪本封面）

她也提到在參加培訓時，《蝴蝶朵朵》繪者之一陳潔晧分享了童年被奶媽一家性侵的事，但不敢告訴媽媽，害怕媽媽不會相信，不敢告訴相關的人，當下有好多擔心，後來一次鼓起勇氣和媽媽說了奶媽一家是壞人，卻不被正視，「我想那感覺用絕望來形容都不夠。」

在那場實作結束後，林偲倩坦承心情十分複雜，因為「這樣的問題在這個世界上不停的發生，而未成熟的心靈，要背負這樣沈重的秘密，要擔心害怕的事這麼多。身為成人的我們，能不能做他們的肩膀，替他們分擔一些重量呢？身為一個母親，在平時孩子不願被觸碰時，是否能積極捍衛她表達不舒服的勇氣，能否相信孩子，如同自己渴望被人信任一樣呢？」

她表示，兒童性侵確實大多是熟人性侵，不管是用大人的威權或是孩子對自己的信任，做出這樣的事，都是非常大的傷害。而「小朵朵」事件後來已通報，交由社會局接手。

在參與培訓和實作之後，她也更體會到，「和孩子們說故事是如此巨大的溫柔，這一切的一切讓我心存感激，願成人共同編織一張又一張的安全網，接住本質脆弱善良又充滿勇氣的孩子們，願這世上的孩子都能好好長大！」

這篇分享在臉書也獲得超過4千人按讚、超過2千人分享，網友也紛紛留言「看哭了！」「已贊助蝴蝶朵朵計畫」、「謝謝妳的勇氣進行實作，謝謝妳的開放與溫柔，讓孩子願意開放自己，說出內心最深層的秘密。」「剛看到這篇文章，馬上去買繪本，準備唸給孩子聽，這個太重要了」「好震撼，沒想到機率這麼高，而且年紀這麼小就面臨人生險惡的一面。」

募資計劃：蝴蝶朵朵傳愛偏鄉，熟人性侵防治缺你不可

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