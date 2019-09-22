中索建交　人民日報：「一帶一路」將讓索羅門極大受益！

▲索羅門群島外長馬內萊赴北京與中國大陸建交。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

索羅門群島21日與中國大陸建交，中共中央機關報《人民日報》發評論指出，「一帶一路」已成為帶動太平洋島國經濟發展的重要引擎，而索羅門總理蘇嘉瓦瑞的聲明，就表達了對一帶一路的歡迎，「索羅門將極大受益於一帶一路，由此帶來的大量基礎設施開發，將直接促進該國城市及農村地區經濟發展。」

評論中提到，中國是索羅門群島第一大貿易夥伴，同中國的合作成為索羅門群島發展的重要機遇，「索羅門群島同中國建交的決定，完全符合索羅門群島國家和人民的根本利益和長遠利益，完全符合歷史潮流和民心所向，是正確的政治決斷。」

評論中指出，國際上有個別勢力對中所建交說三道四，企圖以蠻橫態度干涉別國自主決定內外事務。評論並引用了索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞的回應，「索羅門群島不是一個政治足球，不會被在聯合國缺乏國際承認的利益集團用於達成其狹隘的政治或地緣政治利益。」

▼索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

評論中說，中國始終秉持正確義利觀和真實親誠理念加強同太平洋島國的團結合作。在各方推動下，「一帶一路」建設已經成為帶動太平洋島國經濟發展的重要引擎，「索羅門群島將極大地受益於中國提出的一帶一路倡議，由此帶來的大量基礎設施開發，將直接促進該國城市及農村地區經濟發展。」

評論中強調，中國始終同太平洋島國平等相待，堅持用真心鞏固友誼，靠實幹推進合作，「中國同島國合作公開透明，不附加任何政治條件，不針對任何第三方，不謀求任何私利和所謂『勢力範圍』，經得起時間和歷史檢驗，經得起國際社會評判。」

評論中還提到，同為發展中國家，中國堅持國家不分大小一律平等，尊重島國人民自主選擇發展道路的權利，尊重島國聯合自強、平等參與國際和地區事務的努力。

評論的最後，更引用了太平洋島國發展論壇秘書長弗朗索瓦·馬特爾先前的發言，「中國所做的一切都旨在互利共贏。中國不將自己的意志強加於人，這是和其他一些援助國在根本上不同的地方，這也是中國在這一地區深受歡迎的原因。」