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2年砸5.8億...私立高中職學費凍漲14年　政府破禁全買單

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▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲凍漲14年私立高中職學費解凍了。（示意圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

私立高中職學費凍漲14年傳出解凍，教育部今（22日）證實，今年108學年度開始調整學費上限3%，普通科漲684元、藝術科1007元，希望能對私校及老師們有挹注。

國教署副署長戴淑芬說明，解凍最大主因是配合去年公務員調整薪資，和新課綱上路，108學年開始政府補助1.7億，明年4.1億，計今、明兩年共5.8億。學費上限為3%，普通等群科不含藝術和進修部，學費上限22800萬元調漲至23484萬元，專業科則是33560萬元調漲至34567萬元，大部分普通科漲684元，藝術類1007元，全由政府負擔。

請繼續往下閱讀...

12年國教實施後，105學年度起，私立高職免學費，私立高中則有排富條款，年收入148萬以下家庭才免學費。台灣家長教育聯盟理事長謝國清認為，私立高職本來就免學費，私立高中大部分也是，漲不漲價其實對學校影響不大，就算有了漲價收入，收入仍有限。

謝國清強調，在少子化學生愈來愈少情況，教育部要買單這件事，就要去思考，「談漲價不如做好教學品質」。且私立高中職教學品質不好，學生人數自然變少，家長會想那就去唸公立就好。謝國清重申，教育部要做的就是好好把關教學品質。

戴淑芬表示，其實私立調漲學費3%上限，對私校經營要有很大幫助，老師也能有比較好薪資實質挹注，在新課綱上路後，私校多元選修、基礎教學或教學設備等，教育部也都有補助，私校還是可以提昇辦學品質。
 

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