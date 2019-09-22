高雄市議會宣布「準時下班」被批護韓　陳其邁：哪有這種涼缺？

▲行政院副院長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議長許崑源20日召集各黨團總召舉行協商會議，經會議協商通過除部門業務質詢外，包括市長施政報告與質詢、市政總質詢等議程均最晚在下午6點30分就要散會，也就是時間一到議員就不能再發言，也引來民進黨團痛批「是避免草包被考倒！」；對此，行政院副院長陳其邁表示，「現在的公職或市議員都應該很真誠為人民服務，時間到了就下班，哪有這種涼缺？」。

高雄市議會定期大會將於本月25日開議，26、27日為市長施政報告及質詢，議長許崑源20日召集國民黨、民進黨黨團、無黨協商，通過每位議員市政總質詢、部門業務質詢均應包括質詢與答詢時間，50分鐘時間一到不予延長，讓前議長康裕成痛批，「故意放水韓國瑜，讓韓國瑜在市長施政報告的2天議程都能準時下班，避免草包被考倒！」

▲高雄市議會開議畫面。（圖／資料畫面）

陳其邁22日受訪時被問及此件事的看法，「我想市議員、公職都是領人民的納稅錢，開會本來就是義務，時間到就下班，這個不是市民繳了那麼多稅金給這些公職領薪水，要他們做的事情，現在的公職或市議員都應該很真誠為人民服務，時間到了就下班，哪有這種涼缺？為了韓市長要選舉，而改變原來的質詢規則，當然人民會有這種因人設事的疑慮，我認為韓市長到底想法如何，恐怕韓市長要講清楚。」

陳其邁說「政府官員或市府官員，市長接受市議會監督，在所有地方制度設計跟整個監督制衡的原理來看，議會質詢的規定是要透過議會來做更改，不是幾個人門關起來就決定議會的質詢方式，天啊！到底高雄市議會對高雄市政府的監督當然會讓很多人覺得是不是有護航之嫌，所以還是要考慮到人民的權益，這恐怕比較重要。」