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福源盃圍棋公開賽千人尬棋藝　美少女棋士楊子萱搶眼

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▲▼嘉義市圍棋協會於世賢國小舉辦全國圍棋公開賽。（圖／嘉義市圍棋協會提供）

▲第四屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽盛大開賽。（圖／嘉義市圍棋協會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由福源肉粽店主辦，嘉義市圍棋協會承辦的「嘉義市第四屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽」22日在世賢國小盛大舉行，並職業三段美少女棋士楊子萱更到場蒞臨指導。參賽者皆可得到福源肉粽禮盒一份，優勝者亦可得到肉粽禮盒等獎金、獎品，共計送出五千顆左右的肉粽。

▲▼ 第四屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽。（圖／嘉義市圍棋協會提供）

▲職業三段美少女棋士楊子萱，出席第四屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽為選手加油打氣。（圖／嘉義市圍棋協會提供）

黃敏惠感謝黃若瑩秉持回饋社會的精神舉辦比賽，自己第一次參與此賽事，對於學圍棋的人最懂得動腦，培養邏輯思考能力，是最有智慧的運動，從小學起對孩子也有很大的幫助。市府一定會支持圍棋賽事，藉民間力量多加舉辦，好好發揚光大。

▲▼ 第四屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽。（圖／嘉義市圍棋協會提供）

▲第四屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽吸引不少小朋友參賽。（圖／嘉義市圍棋協會提供）

黃若瑩表示，很高興看到大家踴躍參加「嘉義市第四屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽」，非常感謝各單位的協助，我們一定會繼續舉辦，希望各位選手今天比賽都有好的成績。

▲▼ 第四屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽。（圖／嘉義市圍棋協會提供）

▲第四屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽近千人參賽。（圖／嘉義市圍棋協會提供）

圍棋協會理事同時也是嘉義自來水廠長張偉政表示，圍棋從入門到7段至少分成16個級別，是非常值得推廣的活動，每個升級過程中可以讓孩子們（選手）學習克服挫折感、體驗「輸」的感覺，也體悟要努力才會有進步的真諦。

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