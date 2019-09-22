評／罵大陸逞一時爽　雪崩式斷交「敲綠擊藍」

▲吉里巴斯與我國斷交，外交部撤下國旗。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／特稿

總統蔡英文上任3年來已丟掉7個邦交國，打破前總統陳水扁8年丟掉6國（斷交9國，邦交3國）的紀錄，被藍營批評為「斷交總統」。事實上，台灣跟這些小國斷交並無實質影響，但必須關注的是，外交是內政的延伸，解釋一個國家的外交政策，往往必須從國內政治變化來分析，絕不會是單純罵中國大陸這麼簡單。

國與國之間，以利益為最大考量，在中國大陸崛起後，台灣的外交處境，甚至比扁時代還要更加艱辛。蔡政府上任後喊出「踏實外交」，在一週內已連斷兩邦交國，歸咎於北京有意透過「介選」計畫，不惜一切代價干涉2020總統大選。不過，北京在南太平洋勢力的拓展，背後是在下更大一盤棋，選舉不過是次要考量，也不在乎會影響台灣大選。

▲總統蔡英文上任3年斷交7國。（圖／記者季相儒攝）

北京權威涉外人士指出，首先，以美國為首，加上日本、澳洲，正全面與北京在南太呈現戰略抗衡，檯面下角力不斷，透過建交，一方面是讓自身力量得以有效投入南太；另一方面則是向美日澳「秀肌肉」，維持「鬥而不破」的抗衡局面。

其次，權威涉外人士分析，蔡政府透過國安人士放話，有意在10月召開的四中全會前斷台邦交國，轉移中共總書記習近平在美中貿易戰、香港問題處理不當。確實，四中的安排對講究政治規律、傳承性的北京，確實存在不小想像空間，但會議關鍵還是聚焦於內部改革，與外交關係不大。

最後，面對蔡政府開始操作「反中牌」，權威涉外人士認為，去年九合一選舉，涉台系統全數「噤聲」，大選開跑迄今也未有大動作批判；但要知道的是，北京大外交戰略下，涉台系統本來就沒有發言權，即便外長是曾任國台辦主任的王毅。

儘管大選打得如火如荼，從北京連斷台兩邦交國的動作看，北京根本不在意台灣的大選，同時也不再寄情於單一政黨，在處理台灣問題上決定開始走自己的路。對隔岸觀火的國民黨而言，也必須重新調整兩岸政策，而不是一廂情願的寄望於「九二共識」。

曾經參與兩岸談判的國民黨人士分析，馬英九在執政八年來對於政治深水區的問題，不願意往前跨一步，某種程度上，習近平提出的「一國兩制」也是逼台灣往前跨一步，讓兩岸進入協商。如今國民黨吳敦義在兩岸的冷處理想止住不失血，但國內「仇共」的氣氛下，兩岸政策已從國民黨的優勢變成罩門。

▼高雄市長韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）