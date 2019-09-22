搭客運！媽告誡兒不准講話　「難得耐心教育」被推爆：長大應該很會替人想

▲在客運上要輕聲細語才不會影響他人乘車品質。（圖／記者賴文萱攝）

記者張嘉晏／綜合報導

孩子在公共場合的表現，通常會顯現出家庭教育的水準。有網友聽到一名媽媽耐心向孩子解釋「在客運上不能講話」的原因，令他非常刮目相看。貼文一出，不少鄉民也認同這媽媽很會教，孩子將來應該會富有同理心。

「小孩大概3、4歲，默默覺得以後應該是滿會替別人想的。」一名網友22日在PTT女版上分享一對母子的對話。他表示21日排隊等客運時，默默聽到一位媽媽告訴兒子「等等搭客運不可以講話」，車上也有廁所，如果想上要自己去。

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小弟弟聽完後詢問「為什麼現在可以聊天，搭車不行？」媽媽則耐心回覆因為這樣會吵到別人，「你也不喜歡被吵吧？」這時小弟弟似懂非懂地點點頭，並繼續自己乖乖玩玩具。

而媽媽隨後又再度向兒子解釋，「有些生活的小事，因為你還小容易忘，所以我要重複講，養成習慣，你長大就不會再講了。」媽媽並沒有一味要兒子聽話，反而是耐心解釋原因，讓平時看多「處罰式教育」的原PO印象很深刻，特別發文分享。

鄉民們看完都大讚，認為公共場合守規矩本就是「應該的」，大人可以給予口頭稱讚，用「買玩具」獎勵恐怕會養成壞習慣，「這種觀念會成為他成功的基礎」、「現在的爸媽大都直接塞iPad給小孩」、「推好家教，也推會留意到這樣的小事的原PO」、「很難得，知易行難，要持之以恆很需要修養和耐心」。

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