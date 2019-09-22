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王道銀「天下企業公民獎」連兩年獲獎　中堅企業組獎前進2名

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▲▼王道銀行示意圖。（圖／資料照）

▲王道銀行示意圖。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

2019「天下企業公民獎」日前揭曉，王道銀行（O-Bank）繼去年獲得新秀獎與中堅企業組第八名，今年更進一步榮獲中堅企業組第六名的殊榮。

天下企業公民獎為天下雜誌自2007年以來每年所舉辦的獎項，參考國際指標與評量方法，並由各領域的專家組成專業評審團，從企業的公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續等面向進行評比，評選出表現最優異的TOP100企業，包括50家年營收100億以上的大型企業、15家年營收100億以下的中堅企業、20家年營收50億以下的小巨人企業及15家外商企業。王道銀行長期耕耘企業社會責任與投入永續經營，在2017年成為台灣第一家獲得B型企業認證的上市公司與金融業者。

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除了高標準的公司治理外，在社會參與方面，王道銀行持續投入偏鄉學童的關懷，並定期舉辦小農市集以支持友善土地的農友，更舉辦食材募集活動，將剩食化為街友的盛食，同時，也串連全行性的志工活動與社會企業體驗，並將社會企業與B型企業商品納入公司性採購。

此外，王道銀行更將金融本業結合社會參與和公益，持續以積極行動支持B型企業和社會企業發展，包括推出B型企業存款優惠、薪轉戶優惠、貸款優惠，以及社會企業存款優惠與薪轉戶優惠，讓對社會好的企業可獲得更好的金融資源支持；同時，王道銀行亦積極打造公益認同卡平台，只要消費者持認同卡消費，王道銀行便提撥消費金額的0.2%捐贈予相關公益單位，讓消費者享現金回饋的同時，還能支持公益，目前共已推出彩虹、浪浪、喜憨兒及均一教育四張公益認同卡。

在員工照顧部分，王道銀行持續打造幸福職場，推動性別平權，於徵才、育才、留才三方面均衡發展；在環境保護方面，除以數位銀行打造更環保的金融服務之外，也積極推動辦公室作業無紙化、更換節能設施、資源回收與再利用等，同時增加綠色採購的比例，鼓勵供應商一起推動永續經營，持續為保護環境而努力。

王道銀行副董事長駱怡君表示，很榮幸連續兩年獲得天下企業公民獎的肯定，相信企業的成功不僅僅取決於獲利，更在於是否兼顧經濟、環境及社會的正向發展。駱怡君說，王道銀行身為台灣第一家獲得B型企業認證的金融業者，未來將持續秉持利他圓己的王道精神，用商業的力量做好事，一起為世界的美好再盡一份力。

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