永慶盃路跑　台北、嘉義、高雄三地同日開跑4萬人響應

▲永慶盃路跑邁入第九年。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



長庚紀念醫院致力關注國人健康及熱心社會公益，連續九年舉辦路跑活動，堪稱嘉義地區最大型路跑之一。今年以「推廣慢跑活動，宣導正確運動觀念」為主軸，在縣府及故宮南院的協助下，路跑動線分為3公里與8公里，其中8公里路線沿著故宮南院園區景觀道，路跑同時也能享受在地藝文地標景緻，也將健康運動觀念持續推廣至各年齡層、進而養成國人健康行為。

▲永慶盃路跑台北、嘉義、高雄三地近4萬人參加。（圖／記者翁伊森翻攝）

長庚紀念醫院2019永慶盃路跑9月22日在台北、嘉義、高雄三地同日開跑，共計吸引4萬人響應，22日清晨在嘉義縣太保市太子大道旁，由副縣長吳容輝、立委蔡易餘、太保市長黃榮利等人鳴槍起跑。

▲嘉義縣長吳容輝於永慶盃路跑致詞。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳容輝表示，感謝長庚紀念醫院辦理路跑活動，每年人數的提升可見鄉親已具備正確的運動概念。縣府正積極推展全民運動，縣長翁章梁上任後也指示衛生局規劃一套健康操，讓民眾也能培養運動好習慣，不僅隨時可運動，而且處處可運動。

活動內容除了路跑外，現場設有各式健康促進宣導攤位，結合醫療團隊，辦理長照2.0服務、代謝症候群篩檢、健康營養新生活、正確用藥宣導、反毒教育宣導、病人安全、安寧緩和及器官捐贈等進行宣導，並安排摸彩及「跑出健康攝影比賽」活動。現場攤位同時呼應嘉義縣「農業新政、轉型發展」，結合農會邀請在地農友展售行銷農產品。

▲長庚醫院院長林志鴻擔任路跑領頭羊。（圖／記者翁伊森翻攝）

長庚醫院院長林志鴻說明，今天路跑活動結合縣府、長庚及小農的攤位，讓全民不僅能享受運動，更是能了解關於醫療衛生的觀念。長庚醫院重視全民健康，對於長照訓練、健康營養，以及大大小小篩檢，都是非常用心。養成正確及持續的運動是非常重要的，希望全民都能養成運動好習慣。

▲楊仁宗副院長(右一)，蔡易餘立委(右二)，林志鴻院長(右三) ，依序嘉義縣副縣長吳容輝，教育處李美華處長，及太保市黃榮利市長(左一)出席永慶盃路跑。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡易餘表示，長庚醫院為了效法王永慶的運動精神，辦理了永慶盃路跑活動，今年邁入第九屆，參加的鄉親一年比一年多。跑步不僅能讓身心健康，也不易造成運動傷害。