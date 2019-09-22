　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

永慶盃路跑　台北、嘉義、高雄三地同日開跑4萬人響應

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 永慶盃路跑。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲永慶盃路跑邁入第九年。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導


長庚紀念醫院致力關注國人健康及熱心社會公益，連續九年舉辦路跑活動，堪稱嘉義地區最大型路跑之一。今年以「推廣慢跑活動，宣導正確運動觀念」為主軸，在縣府及故宮南院的協助下，路跑動線分為3公里與8公里，其中8公里路線沿著故宮南院園區景觀道，路跑同時也能享受在地藝文地標景緻，也將健康運動觀念持續推廣至各年齡層、進而養成國人健康行為。

▲▼ 永慶盃路跑。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲永慶盃路跑台北、嘉義、高雄三地近4萬人參加。（圖／記者翁伊森翻攝）

長庚紀念醫院2019永慶盃路跑9月22日在台北、嘉義、高雄三地同日開跑，共計吸引4萬人響應，22日清晨在嘉義縣太保市太子大道旁，由副縣長吳容輝、立委蔡易餘、太保市長黃榮利等人鳴槍起跑。

▲▼ 永慶盃路跑。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣長吳容輝於永慶盃路跑致詞。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳容輝表示，感謝長庚紀念醫院辦理路跑活動，每年人數的提升可見鄉親已具備正確的運動概念。縣府正積極推展全民運動，縣長翁章梁上任後也指示衛生局規劃一套健康操，讓民眾也能培養運動好習慣，不僅隨時可運動，而且處處可運動。

活動內容除了路跑外，現場設有各式健康促進宣導攤位，結合醫療團隊，辦理長照2.0服務、代謝症候群篩檢、健康營養新生活、正確用藥宣導、反毒教育宣導、病人安全、安寧緩和及器官捐贈等進行宣導，並安排摸彩及「跑出健康攝影比賽」活動。現場攤位同時呼應嘉義縣「農業新政、轉型發展」，結合農會邀請在地農友展售行銷農產品。

▲▼ 永慶盃路跑。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲長庚醫院院長林志鴻擔任路跑領頭羊。（圖／記者翁伊森翻攝）

長庚醫院院長林志鴻說明，今天路跑活動結合縣府、長庚及小農的攤位，讓全民不僅能享受運動，更是能了解關於醫療衛生的觀念。長庚醫院重視全民健康，對於長照訓練、健康營養，以及大大小小篩檢，都是非常用心。養成正確及持續的運動是非常重要的，希望全民都能養成運動好習慣。

▲▼ 永慶盃路跑。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲楊仁宗副院長(右一)，蔡易餘立委(右二)，林志鴻院長(右三) ，依序嘉義縣副縣長吳容輝，教育處李美華處長，及太保市黃榮利市長(左一)出席永慶盃路跑。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡易餘表示，長庚醫院為了效法王永慶的運動精神，辦理了永慶盃路跑活動，今年邁入第九屆，參加的鄉親一年比一年多。跑步不僅能讓身心健康，也不易造成運動傷害。

ET快訊
謝承均、曾莞婷機場「親密照曝光」！IG鬆口認：輪到我們去度蜜
「死了20年」突現身街頭！兒接通知嚇傻　她含淚吐苦衷...母
小資女月薪僅30K！拚10年「存下230萬元」　只靠一招0風
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

永慶盃路跑　台北、嘉義、高雄三地同日開跑4萬人響應

連兩日取締違規作業　台南海巡捍衛近海漁業資源

洪秀柱廟口演講痛批蔡政府不顧百姓死活　廟宇傳「發爐」好兆頭

呼應嘉市府宗教帶動觀光　聖興宮媽祖文化祭熱鬧滾滾

嘉市府攜手法務部活化舊嘉監　打造觀光新亮點

醫院搶搭開箱風潮　災難救護包、大量輸血加溫器登場

響應國際淨灘日　雲嘉三地公私單位千人齊淨灘

期許提升教災效能　千斤頂董座洪維憶捐災情勘查車

落實假牙補助政策　翁章梁：明年將持續推動

梅山太興奇景「萬鷺朝鳳」登場　宛如白龍盤旋山谷

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

《聲林2》選手唱《兜圈》PK掉王艷薇　蕭名棻唱完..蕭敬騰給差評「妳很危險」

主人自製「純冰池」讓毛孩消暑！ 薩摩耶爽玩3小時...喵冷到嫑嫑的

「火烤兩吃」吃到飽只要280元　高雄2家在地人激推的平價美食

失智老父走失！兒焦急攔警求助　見他街上迷失閒晃暖遞開水補充

18歲吳霏改編《騙吃騙吃》　「舒服的饒舌」蕭敬騰.信都很喜歡！

永慶盃路跑　台北、嘉義、高雄三地同日開跑4萬人響應

連兩日取締違規作業　台南海巡捍衛近海漁業資源

洪秀柱廟口演講痛批蔡政府不顧百姓死活　廟宇傳「發爐」好兆頭

呼應嘉市府宗教帶動觀光　聖興宮媽祖文化祭熱鬧滾滾

嘉市府攜手法務部活化舊嘉監　打造觀光新亮點

醫院搶搭開箱風潮　災難救護包、大量輸血加溫器登場

響應國際淨灘日　雲嘉三地公私單位千人齊淨灘

期許提升教災效能　千斤頂董座洪維憶捐災情勘查車

落實假牙補助政策　翁章梁：明年將持續推動

梅山太興奇景「萬鷺朝鳳」登場　宛如白龍盤旋山谷

4公尺罕見「鬚鯨」擱淺陳屍外埔沙灘　苗栗近年最大

糖量比可樂多！專家曝「5招」挑對健康養樂多...你也常喝2瓶以上？

南韓東大門商圈凌晨大火！　延燒9小時濃煙狂冒

男過馬路突表情痛苦暈倒　警消搶救發現口中異物…夾出一條條炒麵

馬自達CX-30預告10/1搶先登台　Skyactiv-X引擎能否同步導入？

中索建交　人民日報：「一帶一路」將讓索羅門極大受益！

蕭敬騰穿白西裝吞CD唱《Marry me》！　郭碧婷、向佐「婚禮影片」首曝光

貓咪甩尾下秒「重擊打臉」嚇逃　網看呆：尾巴有生命！

韓朱同框站台洪秀柱　朱立倫：國民黨母雞只有一隻就是韓國瑜

回家路上遇喵老大攔截　1分鐘「碰瓷5次」：過路費呢？

地方熱門新聞

台大男921衝回南投！返校精神..

最新民調台東治安奪冠　幸福滿意..

裝甲兵帶迷路奶奶回家　高一孫罵..

苗栗8歲男童疑「腸病毒」猝死　..

廢棄漁網勾珊瑚礁　潛水達人急求..

梅山太興奇景「萬鷺朝鳳」登場

台中幸福城獲民調肯定

洪秀柱廟口演講痛批小英　五府千..

6歲女童晚上翹家逛夜遊超商警安..

開箱風潮醫院救護包、輸血加溫器..

翁章梁落實假牙補助明年持續推動

雜糧十大經典體驗路線　關山勇奪..

2019新屋魚米之鄉馬拉松　農..

Lamigo球迷熱情不減　hi..

更多熱門

相關新聞

永慶盃路跑交通管制車輛請改道

長庚紀念醫院及中華民國路跑協會，將於9月22日6時至10時假太保市縣治特區對面博愛路舉行2019永慶盃路跑活動嘉義場，路跑活動分為8公里組及3公里組，分別於上午7時及7時10分起跑，活動路線將管制。

跑起來！降低失智風險「運動」排第一

林志玲哥哥見過AKIRA狂讚「3優點」

長庚醫動作儀精準分析助小校奪金

永慶盃路跑　嘉義場萬人體驗田園風光

關鍵字：

永慶盃路跑林志鴻

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」竟成溺斃前最後身影

小資女月薪僅30K　拚10年存230萬

連千毅違背鐵霸訓示　恐害天道盟陷危機

C羅22年前恩人麥當勞女孩找到了

每月收租千萬　土豪哥：人生online算破關嗎

台大男921衝回南投！返校精神恍惚

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

即／小一男童遭重機撞飛！撐5小時亡

連千毅新北上銬後…喬事通話曝光「語氣超溫柔」

連千毅行李箱疑仿冒！台灣賓士回應了

IU秒掛她電話！劉寅娜傻掉：撥回去我就輸了

反骨「正妹經紀人」結婚穿超兇！

連千毅遭上銬　搜出2把西瓜刀

更多

最夯影音

更多

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面