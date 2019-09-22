獨／蔡英文博論指導老師超大咖　英國政府顧問！比爾蓋茲曾發文悼念

▲蔡英文的博士論文指導老師在過世時，連比爾蓋茲也曾親自發文悼念。（圖／翻攝比爾蓋茲推特）

記者陶本和／台北報導

有關總統蔡英文的倫敦政經學院博士學歷，校方已提出各種證明，不過相關人士還是不斷攻擊；而其中一個攻擊點，則是她的論文指導老師埃利奧特（Michael Elliott）是個名不見經傳的牛津大學學士，在LSE只是個講師，沒有資格指導學生。不過事實上，埃利奧特相當大咖，當年過世的時候，連微軟創辦人比爾蓋茲都曾發推文表示悼念。

在2016年的一則推特推文中，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）特別發文哀悼這位Michael Elliott，稱讚他是一位偉大的領導者，還是自己的心靈導師。而這位比爾蓋茲口中的偉大領導者，正是蔡英文的博士論文指導人。

埃利奧特年輕的時候，就在美國西北大學、ＬＳＥ任職，並且是英國政府的財經顧問，甚至在過去多年來，多次受邀擔任世界經濟論壇（World Economic Forum）的論壇講者。

據相關人士指出，埃利奧特是畢業於牛津大學的「Bachelor of Civil Law」，又獲聘在LSE擔任教職。事實上依照英國的學制，「Bachelor of Civil Law」是英國特有的一個學位，本來就並非美制教育系統下的學士，而在英國的法學院中，具有這個背景的講師，本來就有資格指導博士生，例子也比比皆是，「言下之意，在英國學制下，當然可以擔任任何博士班學生的指導老師。」

其次，依網路上相關的資料顯示，埃利奧特這位來自英國的財經專家，27歲時任教美國西北大學，30歲擔任英國政經學院教職，同時是英國政府的財經政策顧問，然後轉身變成新聞記者，但任全球知名雜誌經濟學人的主筆，晚年發起ONE公益運動募資37億美金對抗世紀疾病與飢餓，成為比爾蓋茲極力推崇的好朋友。

▼蔡英文博士論文指導老師，多次受世界經濟論壇邀請擔任講師。（圖／翻攝世界經濟論壇網站）



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