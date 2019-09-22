挺王金平參選？　柯文哲：要再想一想，當時大家支持郭台銘⋯

▲台灣民眾黨主席柯文哲出席台灣民眾黨立法委員提名記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者楊亞璇／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘退出2020總統大選後，「郭柯王」動向備受關注。立法院長王金平21日表示，仍會參選總統到底，且仍與郭、柯保持聯絡，與郭台銘兩人本就約定好，「他參選我支持，我參選他支持」。對此，台北市長柯文哲22日被問及是否支持王金平，柯文哲表示要再想一想，當時大家支持郭台銘，但現在情況不一樣。

民眾黨22日舉行首波立委提名記者會，黨主席柯文哲談到王金平參選議題，柯文哲嘆了一口氣說，「我回去再想一想」。之後柯再回答一次，強調討論過再回答，「這沒辦法，這種重大題目，也不能在這裡隨便回答」，所以很多事情，因為當初是大家一致支持郭台銘選，那現在如果情形不一樣，大家再討論。

至於「郭柯王」合作，柯表示，「還是一樣，還是大家討論看看再講啊」，現在沒辦法一下就回答你的問題。柯文哲說，當時因為郭台銘要退選，對他來講也是shocked，當時郭事先有跟他講，閩南話說「緊事緩辦」，重大決策後大家都在震盪，以前當外科醫生做決定都是30秒，現在當市長以後，習慣慢慢改掉，所以遇到這種重大事件，應該是雙方沈澱一陣子，大家再坐下來重新討論，做出穩定的決策。

柯文哲最後強調，「我很明白告訴你，就是從郭台銘宣布不選到現在，我還沒見過他，因為當時我跟他說calm down一下，休息一下，大家沈澱下來再來總體討論」。