4公尺罕見「鬚鯨」擱淺陳屍外埔沙灘　苗栗近年最大

記者黃孟珍、廖安莘／苗栗報導

一尾罕見「鬚鯨」21日下午3時許被民眾發現擱淺在苗栗縣後龍鎮外埔沙灘，經海巡署中部分署第三岸巡隊到場察看後，確認已死亡多時，後續將由中華鯨豚協會進行現場採樣及解剖，以釐清死因。

▲罕見鬚鯨21日下午3時許被民眾發現擱淺在苗栗縣後龍鎮外埔沙灘，經海巡署確認已死亡多時。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同。）

海巡隊21日下午3點半，接獲民眾報案指稱，有一鯨豚擱淺在外埔沙灘。海巡人員趕緊抵達現場，發現鯨豚長約4公尺、寬約1.2公尺，體型巨大、無牙齒且上顎邊緣有一片片平型排列的鯨鬚板，但確認已死亡多時。此外，海巡人員表示死亡鯨豚從未在苗栗縣海岸出現，更是近年來發現死亡鯨豚中體形最大的。

經通報中華鯨豚協會人員鑑識，確認該鯨豚為「鬚鯨」，死亡鬚鯨的後續將由中華鯨豚協會進行採樣及解剖，以釐清死因。第三岸巡隊呼籲，保護保育類動物眾人責任，不應濫補濫殺保育類動物外，更應積極地愛護環境，若民眾有發現鯨豚擱淺及需要救援的狀況，撥打118有海巡人員第一時間前往搶救。

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