iPhone 11災情炸裂！他夜拍「半邊綠屏」秒變竹林風　網笑爛比慘：廣角悲劇

▲使用廣角鏡頭拍照，成像全糊成一片，照片中心根本沒對到焦。點此看大圖。（圖／翻攝PTT）

記者黃君瀚／綜合報導

蘋果新旗艦iPhone 11系列20日正式開賣，在降價和新色雙重刺激下買氣相當不錯，不過經過幾天體驗，網上災情文數量炸裂，尤其是這次新增的超廣角鏡頭問題重重，不少粉絲反應照片成品明顯「糊成一片」；更有網友幸運拿到機王，夜間一拍螢幕出現半邊綠，彷彿來到綠竹林一覽自然風光。

多位網友21、22日在PTT發文，指這次iPhone 11發售後問題不少，又以拍照最為致命，災情文哀鴻遍野，幾篇實拍測試中都提到超廣角畫質明顯「很糊」，就像是沒有對到焦一樣，照片中沒有什麼細節，「我試了好幾次都差不多都是這樣，不是對焦的問題，鏡頭也有擦乾淨。」

不少網友實際使用超廣角拍照，果真遇到相同問題，「對，超廣角就是這麼糊，表現不佳」、「看網路評測這次廣角鏡頭畫質不太好」、「我要幫超廣角寫個慘字」、「剛剛去把玩實機，成像效果好像真的不太好」、「不只超廣角，長焦也不行」、「廣角照理說是邊緣畫質會比較不好，但是實測是連畫面中心對焦都怪怪糊糊的。」

▲網友在開賣日入手iPhone 11，晚上一拍就悲劇了！（圖／翻攝PTT）

此外，另一位網友在發售日晚間PO文，表示買了iPhone 11興高采烈，馬上想測試夜拍功能，結果快門一按下臉就綠了，「我知道有綠點是手機夜拍的通病，但有人遇到半邊綠屏、放棄人生的iPhone 11嗎？」根據他上傳的照片，照片中有快2/3的畫面顯示當機般的綠色線條，完全不是正常手機該有的現象。

照片貼出後網友們笑翻，搞笑表示這拍出了竹林之美，「原來是在竹林，我還以為是機王勒」、「這綠色看起來真的是夜幕綠了」、「一看到圖......抱歉我笑出來」、「一半是綠的，這是iPhone要傳達的訊息，你有沒有女友」、「原來是竹林，真是一語驚醒夢中人。」

▲照片中有一點一點的不明物體出現，疑似是耀光。點此看大圖。（圖／翻攝PTT）

除了照相災情外，另有些網友遇到零星的小問題，如手機容易發熱、收訊不好等，讓過去一項以高品質自豪的蘋果手機神話受到懷疑，「iPhone一隻（支）這麼貴，應該是給我們最好、最頂級的品質才對呀？不4（是）嗎？怎麼感覺有點慘R（阿）！」

iPhone 11系列這樣的表現，部分果粉也感到失望，「說實在，這幾代的品質好像越來越糟」、「竹林七賢，手機整個高尚起來」、「這種品管真的跟apple很不搭」、「看完真的消火！本來還想買」、「好強大，連UFO隱形都拍得到」、「你各位果粉信仰要堅定」。

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