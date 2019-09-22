陸官媒：中助索羅門無政治條件　「與某國空頭支票高下立現」

▲索羅門群島與中國大陸簽署聯合公報。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

索羅門群島21日與大陸建交，並承認世上只有一個中國，台灣是中國不可分割一部分。雙方建交後，大陸官媒新華社發文指出，中國為索羅門提供的幫助，切實從當地需求出發，充分尊重當地政府和人民意願，不附加任何政治條件，「與某些國家口惠而實不至的空頭支票相比，高下立現。」

文中提到，建交的決定，是索羅門群島頂著少數西方國家的壓力作出的抉擇。眾所周知，在索羅門群島作出與台灣「斷交」決定之後，以美國為代表的少數國家頻頻施加壓力，但索羅門群島不為所動，「正如索羅門總理蘇嘉瓦瑞所說，索羅門群島不會淪為外國政治勢力滿足其自身狹隘地緣政治利益的工具。」

文中指出，索羅門群島並不缺乏資源，卻是聯合國所認定的最不發達國家之一。要想擺脫困境，發展是硬道理。近年來，中國同太平洋島國開展的友好合作成果有目共睹，在島國最關心的發展、氣候變化等問題上，中國所給予的支持有目共睹。據索羅門群島官方提供的數據，中國是索羅門群島最大的單一貿易夥伴，超過其他所有貿易夥伴的貿易總和。

文中強調，「更重要的是，中國所提供的幫助，切實從當地需求出發，充分尊重當地政府和人民意願，不附加任何政治條件。這與某些國家口惠而實不至的空頭支票相比，高下立現。」

文中提到，去年年底，中國同建交太平洋島國領導人舉行集體會晤，一致同意將雙方關係提升為相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係，開創全方位合作新局面。有這樣的發展態勢和合作前景，就不難理解為什麼索羅門群島決定「斷交」後沒幾天，另一個島國基里巴斯也緊接著作出了同樣的選擇。

文中還說，面對一周之內連失兩個「邦交國」的態勢，台灣當局某些人還在拿所謂「金錢外交」「政治打壓」做藉口，全然不思反省造成如此困境的原因究竟是什麼，「人心所向，大勢所趨，勢不可擋，該來的還是會繼續來。」