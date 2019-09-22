花蓮無照少年拒檢不停！載友「二度闖紅燈」　飛撞無辜騎士奪命

記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

花蓮市德安一街、中原路路口18日深夜發生死亡車禍，警方調查，年僅18歲的周姓少年無照騎車，還載著友人闖越紅燈，巡邏員警見狀立即示意周姓少年停車受檢，但周少卻旋即轉彎往另一方向逃逸，二度闖紅燈時撞上另名徐姓男騎士（25歲），釀成1死3傷慘劇。

▲周姓少年躲避警方攔檢，在轉入德安一街約200公尺後，旋即發生車禍。（圖／記者蕭可正翻攝）

警方指出，當天深夜員警在中華路上執行巡邏勤務，見周姓少年騎車闖紅燈，當即鳴笛、開警示燈要求其停車受檢；但周姓少年見狀後卻不予理會，逕自催下油門、轉入德安一街逃逸，怎料少年轉彎後二度闖紅燈，竟與另名徐姓騎士發生擦撞，由於車速相當快、撞擊力道強大，2部機車共4人皆當場彈飛數公尺遠。

▲撞擊力道相當強大，2車4人皆被彈飛。（圖／記者蕭可正翻攝）

事後救護人員獲報趕抵現場，並將4名傷者送醫，惟徐男傷勢過於嚴重，送醫搶救後仍宣告不治，其後座的孔姓女子則是全身多處擦傷；另一方面，無照闖紅燈的周姓少年也身受重傷，目前仍在加護病房中觀察，後座的張姓男子全身也有多處擦挫傷。

警方表示，當時鳴笛攔停後，周姓少年立刻轉彎逃逸，並在約200公尺外發生車禍，並非是警方追車才釀成事故；目前確切肇事原因，仍還有待警方進一步調查釐清。

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▼徐男經送醫搶救後仍宣告不治。（圖／記者蕭可正翻攝）