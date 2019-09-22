　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮無照少年拒檢不停！載友「二度闖紅燈」　飛撞無辜騎士奪命

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

花蓮市德安一街、中原路路口18日深夜發生死亡車禍，警方調查，年僅18歲的周姓少年無照騎車，還載著友人闖越紅燈，巡邏員警見狀立即示意周姓少年停車受檢，但周少卻旋即轉彎往另一方向逃逸，二度闖紅燈時撞上另名徐姓男騎士（25歲），釀成1死3傷慘劇。

▲▼花蓮周姓少年無照載友闖紅燈，撞死另名無辜騎士。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲周姓少年躲避警方攔檢，在轉入德安一街約200公尺後，旋即發生車禍。（圖／記者蕭可正翻攝）

警方指出，當天深夜員警在中華路上執行巡邏勤務，見周姓少年騎車闖紅燈，當即鳴笛、開警示燈要求其停車受檢；但周姓少年見狀後卻不予理會，逕自催下油門、轉入德安一街逃逸，怎料少年轉彎後二度闖紅燈，竟與另名徐姓騎士發生擦撞，由於車速相當快、撞擊力道強大，2部機車共4人皆當場彈飛數公尺遠。

▲▼花蓮周姓少年無照載友闖紅燈，撞死另名無辜騎士。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲撞擊力道相當強大，2車4人皆被彈飛。（圖／記者蕭可正翻攝）

事後救護人員獲報趕抵現場，並將4名傷者送醫，惟徐男傷勢過於嚴重，送醫搶救後仍宣告不治，其後座的孔姓女子則是全身多處擦傷；另一方面，無照闖紅燈的周姓少年也身受重傷，目前仍在加護病房中觀察，後座的張姓男子全身也有多處擦挫傷。

警方表示，當時鳴笛攔停後，周姓少年立刻轉彎逃逸，並在約200公尺外發生車禍，並非是警方追車才釀成事故；目前確切肇事原因，仍還有待警方進一步調查釐清。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

►登山隊登東卯山遇蜂群　夫妻遭蜂螫男「1分鐘喘氣34次」求援

►連千毅之亂扯出「疑仿冒行李箱」！授權函4疑點　台灣賓士：戴姆勒公司不存在

►宜蘭凌晨火警5傷「婆媳雙亡」…鄰見火海嚇腿軟！警消初判充電延長線惹禍

▼徐男經送醫搶救後仍宣告不治。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼花蓮周姓少年無照載友闖紅燈，撞死另名無辜騎士。（圖／記者蕭可正翻攝）

ET快訊
偷拍女友「衝刺片」！男被分手嗆：很多人看　下秒傳「豬哥公會」
車禍豔遇「超仙女車主」頭燈開太亮…IG被神出網噴鼻血：胸腰腿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園竹圍漁港漁船翻覆3落海船長命危 　直升機搜救2移工

「死了20年」突現身街頭！兒接通知嚇傻　她含淚吐苦衷...母子相擁泣不成聲

花蓮無照少年拒檢不停！載友「二度闖紅燈」　飛撞無辜騎士奪命

女駕駛閃車右偏　衰騎士遭撞「卡小貨車輪」命大輕傷

用吸得更快！苗娃娃機大盜再現　鐵棒黏磁鐵秒殺3C產品

彰化淨灘發現病死豬！　魚寮溪口封鎖管制中

登山隊登東卯山遇蜂群　夫妻遭蜂螫男「1分鐘喘氣34次」求援

揭校園權勢猥褻黑幕...高中女私密日記曝！二審逆轉判男師無罪

偷拍女友「衝刺片」！男被分手嗆：很多人看　下秒傳「豬哥公會」...她崩潰

影／連千毅之亂扯出「疑仿冒行李箱」！授權函4疑點　台灣賓士：戴姆勒公司不存在

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

《聲林2》選手唱《兜圈》PK掉王艷薇　蕭名棻唱完..蕭敬騰給差評「妳很危險」

主人自製「純冰池」讓毛孩消暑！ 薩摩耶爽玩3小時...喵冷到嫑嫑的

「火烤兩吃」吃到飽只要280元　高雄2家在地人激推的平價美食

失智老父走失！兒焦急攔警求助　見他街上迷失閒晃暖遞開水補充

18歲吳霏改編《騙吃騙吃》　「舒服的饒舌」蕭敬騰.信都很喜歡！

桃園竹圍漁港漁船翻覆3落海船長命危 　直升機搜救2移工

「死了20年」突現身街頭！兒接通知嚇傻　她含淚吐苦衷...母子相擁泣不成聲

花蓮無照少年拒檢不停！載友「二度闖紅燈」　飛撞無辜騎士奪命

女駕駛閃車右偏　衰騎士遭撞「卡小貨車輪」命大輕傷

用吸得更快！苗娃娃機大盜再現　鐵棒黏磁鐵秒殺3C產品

彰化淨灘發現病死豬！　魚寮溪口封鎖管制中

登山隊登東卯山遇蜂群　夫妻遭蜂螫男「1分鐘喘氣34次」求援

揭校園權勢猥褻黑幕...高中女私密日記曝！二審逆轉判男師無罪

偷拍女友「衝刺片」！男被分手嗆：很多人看　下秒傳「豬哥公會」...她崩潰

影／連千毅之亂扯出「疑仿冒行李箱」！授權函4疑點　台灣賓士：戴姆勒公司不存在

不斷更新／ 瑞安戰陳仕朋　獅、悍將午場先發名單

桃園竹圍漁港漁船翻覆3落海船長命危 　直升機搜救2移工

首曝退出T-ara原因…　前隊長寶藍消失2年：我就是個拖油瓶

聯合國峰會前！文在寅會見川普「談日本貿易戰、盼北韓去核化」

迷迭香布丁超濃郁！新莊新開幕文青咖啡廳　必點限量手作甜點

買醋先搖晃！8技巧分辨「天然v.s合成」...泡泡消失太快=化學的

挺王金平參選？　柯文哲：要再想一想，當時大家支持郭台銘⋯

「死了20年」突現身街頭！兒接通知嚇傻　她含淚吐苦衷...母子相擁泣不成聲

台吉建交時「中國監測站死守」　前駐吉里巴斯大使：像隨時要回來

4歲女兒超怕狗！　迷你柴回家後...她坐籠前唸「弟子規」當床邊故事

社會熱門新聞

連千毅之亂3天　起因竟是「超級..

連千毅違背鐵霸訓示　恐害天道盟..

即／小一男童遭重機撞飛！撐5小..

連千毅新北上銬後…喬事通話曝光..

連千毅遭上銬　搜出2把西瓜刀

19歲學生撞車亡　友人約上課被..

醉妹上車…小黃司機後座「跪10..

高雄直播主之亂→同房過夜！連、..

看完夜景鑽被窩！抬頭見鏡頭氣炸..

柴油車加95無鉛　24萬飛了

2新兵遭撞斷腿　小腿剩皮黏著截..

嗆連千毅「再開直播我就開槍」　..

直播天王連千毅被捕趴地畫面曝光

連千毅行李箱疑仿冒！台灣賓士回..

更多熱門

相關新聞

女駕駛閃車撞機車　騎士命大輕傷

台中李姓女駕駛19日早上8點多駕車外出，行經潭子區崇德路5段時，因前方車輛突然緊急煞車，她擔心發生追撞朝右閃避，不慎撞上一旁機車女騎士，女騎士再往前撞上停放路邊的小貨車，所幸僅受輕傷；警方表示，2車駕駛並無酒駕，初判是李女遇緊急狀況才釀禍，目前已調閱相關監視器釐清詳細肇因。

即／小一男童遭重機撞飛！撐5小時亡

過馬路遇重機！蘇花5歲男童遭撞搶救中

急救畫面曝！5歲童蘇花公路遭重機撞　插管治療中

快訊／5歲男童遭重機撞擊！插管治療中

關鍵字：

花蓮無照騎士少年闖紅燈德安一街

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」竟成溺斃前最後身影

連千毅違背鐵霸訓示　恐害天道盟陷危機

C羅22年前恩人麥當勞女孩找到了

每月收租千萬　土豪哥：人生online算破關嗎

台大男921衝回南投！返校精神恍惚

即／小一男童遭重機撞飛！撐5小時亡

連千毅新北上銬後…喬事通話曝光「語氣超溫柔」

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

IU秒掛她電話！劉寅娜傻掉：撥回去我就輸了

連千毅遭上銬　搜出2把西瓜刀

反骨「正妹經紀人」結婚穿超兇！

19歲學生撞車亡　友人約上課被告知「下午走了」

921一家六口剩他獨活　截肢男童現況曝光

更多

最夯影音

更多

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面