和螞蟻朝夕相處32年！台灣唯一螞蟻專家曝愛上牠關鍵

▲林宗岐希望在有生之年完成台灣螞蟻誌。（圖／彰化師範大學提供）

記者許展溢／台北報導

有台灣唯一螞蟻專家之稱的彰化師範大學生物學系教授林宗岐從小喜歡螞蟻，因為觀察這群動物，腦中開始有很多想法跑出來，還能發現許多有趣的行為。從19歲開始研究到現在32年過去，他對螞蟻的愛依舊，更希望在有生之年完成一本台灣螞蟻誌。

林宗岐向《ETtoday新聞雲》分享當年考上台大植病系昆蟲組，和很多同學不一樣，不是去搶研究鳥類、甲蟲或是蝴蝶等熱門昆蟲，而是選在台灣沒分類，也沒人好好去研究的螞蟻。林宗岐說，螞蟻社會性跟人類很像，有一群家庭住在一起，之間有關係，彼此間幫忙，會找食物吃，是照顧家人的一種表現，同樣人性化，有很多策略，如看到螞蟻搬很多食物，可能很危險，但牠們有很多方法，就和大家去外打拼賺錢，為了三餐。

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▲林宗岐說睜開眼睛就想著螞蟻。（圖／彰化師範大學提供）

他提到螞蟻在世界上有1萬多種，台灣有3百多種，每種螞蟻習性不同，就像有人說怎麼買了藥劑回去撲殺、防治都沒效，原因是不同劑型有不一樣使用方法，螞蟻會挑想吃的東西，若不好好了解，「防治工作不是自已想的就可做」， 也許用了很強藥劑、用小小手指頭捏死，這些看起來都解決了，但過一陣子就有反撲、抗藥性等問題，「你看到的一隻螞蟻，後面還有千千萬萬的螞蟻」。

投入螞蟻世界後，怎麼研究怎麼有趣，林宗岐提到可以觀察這螞蟻有很多特殊行為。林宗岐認為自己其實跟其他鳥類等專家一樣，醉心在自己世界，想到的都不是自己要出現在媒體上，而是能幫社會處理一些問題，對台灣有點貢獻、能幫點忙。

▲專攻分類研究的林宗岐談到最大的計畫是釐清台灣螞蟻種類。（圖／彰化師範大學提供）

51歲的林宗岐至今每天還是花很多時間跟螞蟻相處，他笑說「眼睛睜開就在想螞蟻」， 一旦透入很專心，原則上都沒有什麼休息，就算處於休息狀態在喝杯咖啡，腦子想的還是螞蟻。

專攻分類研究的林宗岐談到最大的計畫是釐清台灣螞蟻種類、演化，調查為何這些螞蟻會到台灣來等變動。他說不要覺得台灣很小，台灣因地理位置特殊、豐富物種等，其實很大，加上此領域，不管是在技術上或研究員投入的少，因此自己想要去更了解螞蟻的世界，要想辦法在有生之年將台灣的螞蟻狀況呈現給大家。