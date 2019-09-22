登山隊登東卯山遇蜂群　夫妻遭蜂螫男「1分鐘喘氣34次」求援

▲登山隊在東卯山遇蜂群，男子遭嚴重蜂螫，高級技術救護員現場為他上點滴。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

吳姓夫妻21日跟著一支登山隊，在和平區東卯山遭遇蜂群，2人遭蜂螫，其中吳男因傷勢嚴重，抽筋畏寒，一度意識模糊。消防隊立刻上山救援，經高級救護員評估吳嚴重過敏反應，當場打生理食鹽水點滴，晚間平安搬運下山送醫。

台中市消防局21日中午12點半左右接獲黃姓女子報案稱，他們的登山隊在走和平區東卯山登山步道，走到約3.5公里處時遇上蜂群攻擊。隊員中有一對夫妻遭蜂螫，其中54歲吳姓男子背部遭多處螫傷，出現畏寒、抽筋，52歲劉姓女子也遭螫傷好幾處，但只有螫傷部位疼痛，2人都意識清楚，需人搬運下山送醫。

▲搜救隊將遭蜂螫的男子放上擔架，搬運下山。（圖／記者李忠憲翻攝）

消防局立刻派遣第二大隊和平、谷關、新社、石岡分隊共12人7車，由副大隊長蔡石芳率隊馳援，隨後也同步電話線上諮詢傷者。

劉小姐告知，先生傷勢較嚴重，意識模糊但對聲音有反應，出現發抖、畏寒，1分鐘更喘氣達34次。消防局立刻轉知前往的高級救護技術員翁偉展，並轉告翁員到場後依照「台中市政府消防局高級救護技術員預立醫療流程及技術操作手冊」進行評估，並判斷是否需要指導醫生預立醫囑等內容，同時也聯繫太平長安醫院指導醫師陳治圩預先準備，待高級救護技術員到場進行線上指導。

▲搜救隊晚間順利將男子搬運下山，送上救護車。（圖／記者李忠憲翻攝）

救援隊在下午3點左右接觸到2名傷者，檢傷發現，吳男雙腿抽筋發冷，劉女僅患部疼痛。高級救護技術員翁偉展也在近1小時後抵達，經評估後確認2人沒有嚴重過敏反應，給予IV注射生理食鹽水500ml及其他處置後，繼續下山，並在晚間7點15分抵達登山口，由救護車送往東勢農民醫院治療。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

►嫩女友酒醉說「不要弄我」 男「老漢推車」硬上…判刑並賠錢

►獨／別人中發票100萬她想揩油 75歲嬤扯「他摸我奶奶」索賠12萬

►「頭真的好痛」！男坐草叢狂揮開山刀自砍 頭顱血肉模糊慘死