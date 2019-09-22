「怎滿街外送？年輕人真慘」他：如果給23K ，我也會選擇外送賺更多對吧？

▲「懶人經濟」正夯，圖為中午時分，foodpanda外送員擠滿北一女校門口送餐。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友發文表示，「怎麼滿街都是外送，都是公司低薪造成的吧？年輕人真慘。」此文引發熱烈討論，有人認為，「外送門檻低，沒人管，薪水要多少自己決定，當然比外面23K好囉⋯」還有外送員說，「這份工作讓我月入9萬。」

原PO今天（22日）在「爆怨公社」臉書社團說，「如果給23K ，我也會選擇外送賺更多對吧？PS，我的意思是給23K的月薪，當然選擇當外送員賺更多錢啊？」

請繼續往下閱讀...

對此，許多網友表示，「我覺得也不完全是，有的人是利用瑣碎的時間賺點錢」、「人家只是兼差多增加收入而已」、「錢不嫌多，很多人是閒不住出來工作的」、「這份工作讓我月入9萬」、「打開報紙確實超多都還23100（元）的工廠在徵才，乾脆都請移工，待遇多的都是資歷高、經驗好，那種薪水才會多。」

▼許多消費者會點Uber Eats外送。（圖／示意照／路透）

有人認為，「確實是低薪造成一堆人跑外送，說真的，外送是辛苦了點，但相對的薪資確實比大部分領死薪水的上班族還多。但有些人因此說政府無能，不如說是自己沒競爭力。」另一人說，「其實版主也沒說什麼啊！我懂他想表達的意思，他是說現今社會經濟不好低薪，年輕人才會去兼職做這個，他又沒鄙視這種行業，正義魔人真多。」

一名網友指出，「到底一堆人在崩潰什麼？台灣的確低薪啊，版主是在稱讚跟替年輕人感到悲哀，一堆人看也不看、想也不想就開罵。這個國家的確有問題啊，要不要看看對岸？我今年這樣短時間就做過服務業跟科技業的工讀生，努力成這樣結果還是沒賺多少，開學一支出就沒了，還要去靠爸。」自2020年1月1日起，每月基本工資從2萬3100元調整為2萬3800元，每小時基本工資從150元調整為158元。

►他奶奶的美麗小秘訣