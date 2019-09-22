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社會 社會焦點 保障人權

幼兒反鎖受困要求出動雲梯車　消防員破壞門鎖救人...竟遭申訴索賠

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▲▼雲梯車出勤。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲消防雲梯車出勤有一定高度及規範。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市消防局日前接獲民眾報案，新榮路上某9樓民宅因家門反鎖導致2歲幼兒受困待救，消防人員準備緊急出發，卻遇到家屬無厘頭要求希望派遣雲梯車出勤救援，事後更質疑消防人員破門救援的決定有瑕疵並要求賠償門鎖，甚至提出申訴，這樣的做法讓不少民眾感到傻眼。

▲▼雲梯車出勤。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲消防勤務中心接獲民眾報案自家小孩遭反鎖卻要求出動雲梯車。（示意圖／ETtoday新聞雲示意圖）

嘉義市消防局19日接獲民眾通報，自己2歲孩子受困屋內並要求消防隊派雲梯車從外直上九樓救援，轄區湖內消防分隊人員首先趕抵現場時發現大門反鎖，家屬及員警在場與屋內幼童對話安撫，於是先徵求黃姓屋主同意後，再由小隊長林崑銘、隊員呂森民、陳皆達三人持救助器材協力將門撬開，順利救出受困2歲女童，女童意識清楚狀況解除。

▲▼雲梯車出勤。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲消防局派出雲梯車需要緊急危難狀況或是影響民眾生命，而且有高度限制。（示意圖／ETtoday新聞雲示意圖）

警方後來調查女童母親因為外出澆花，小朋友將大門鎖上才進不去，因此沒有違反兒少法。但由於女童家屬對於消防人員不出動雲梯車反而選擇破壞門鎖的作法頗有微詞，最後更對於門鎖賠償問題投訴出勤的消防員。

不少民眾聽到幼兒被反鎖家中卻要出動雲梯車，紛紛應聲支援消防局做法，有人說「雲梯車不是這樣用的」、「消防人員不是蜘蛛人」、「摔死誰負責」、「到底是誰將孩子鎖在家中」。

資深消防員表示，雲梯車通常用於高樓層發生火警或是意外，甚至危害民眾生命才會出勤，使用時機以火災搶救及人命救助為主，視災害危急情形派勤。

嘉義市政府消防局呼籲，市民如家中有幼童者，應注意不可讓幼童獨自在家，避免發生類似反鎖情形，倘若發生任何異常狀況，可尋求市政府消防局幫助；另外，嘉義市雲梯車最高52米，升梯高度須視現場建築物及道路狀況而定。

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