「死了20年」突現身街頭！兒接通知嚇傻　她含淚吐苦衷...母子相擁泣不成聲

▲婦人失蹤多年，被警方查出身分卻發現她已被「宣告死亡」。（圖／記者陳蒲芬翻攝）

記者陳蒲芬、陳韻如／新竹報導

新竹一名婦人見到警方巡邏時，神色慌張，還急著閃躲，隨即遭到警方攔查。然而，這一查竟查出婦人早已被法院「宣告死亡」，幾經詢問後，婦人才說出實情。原來她多年前因為丈夫家暴，不得已只好丟下孩子離家，而這一逃就是20年之久。警方聽聞婦人的遭遇後，也協助聯繫其兒女，雙方見面時情緒激動，相擁而泣，畫面相當感人。

警方表示，16日下午執行巡邏勤務時，見到婦人神情慌張，遂立刻上前盤查，但因婦人未攜帶任何身分證件，用行動電腦也查不到她自稱的姓名，員警推測她恐是因遭到通緝而謊報姓名，因此依法將她帶回所查驗身分。

▲婦人日前被發現她神色慌張，見到警察就想閃躲，因此被依法帶回調查。（圖／記者陳蒲芬翻攝）

婦人到警局後隨即接受指紋測試，再比對其他電腦系統紀錄確認身分，才終於查出她的真實身分，但令人驚訝的是，婦人早已被法院「宣告死亡」，也讓在場員警嚇傻了眼。

在經過一翻詢問後，婦人才緩緩說出，自己來自台東，共有4名兒女，但因為過去經常遭到丈夫毆打，終於忍到孩子都長大成人後，便不到而別，而這一離開就是20多年。婦人表示，離開後還是放心不下孩子，也曾多次返回台東尋親，但老家已人去樓空，她又無奈自己的處境，只好放棄尋找。

▲婦人事後想警方說出，她因長期遭家暴而離家，但之後返家想看看兒女，卻已人去樓空，處境相當可憐。（圖／記者陳蒲芬翻攝）

警方在聽完婦人的坎坷身世後，便協助她聯繫兒女，也順利的聯絡上了她在台東的大兒子。婦人大兒子接到通知後，當場嚇得說不出話，也不敢相信母親還在人世。

婦人大兒子表示，自從母親失蹤後，父親曾向警局通報失蹤，但過了7年仍未找到人，不得已之下只好向法院聲請死亡宣告，而現在面對母親的出現，雖然多年來內心的牽掛可以放下，但仍對她的不告而別無法諒解。

對於婦人大兒子的回應，警方也立刻勸說，並告知婦人當年離開的原委，也協助轉達婦人的思念之情，其大兒子才放下心中疙瘩，連夜趕車到新竹，也終於跟20多年未見的母親見面。

▲婦人兒子得知消息後不敢置信，隨後連夜趕車到新竹與母親會面。（圖／記者陳蒲芬翻攝）

警方還提到，2人當時情緒非常激動，在派出所內相擁而泣，久久不能自己。警方見狀也立刻向2人表示，與家人久別重逢，也應該珍惜這得來不易的緣分，並把握時光享受天倫之樂。

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