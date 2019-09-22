美國會跨黨派力挺《香港人權法案》　黃之鋒：有望今年內通過

▲ 香港眾志秘書長黃之鋒（左1）、香港歌手何韻詩（左2）力挺通過香港人權法案。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

香港眾志秘書長黃之鋒（Joshua Wong）和香港歌手何韻詩（Denise Ho）上周來到美國，並出席17日美國國會審議「香港人權與民主法案」聽證會。對此，現年22歲的黃之鋒樂觀看好該法案可在今年通過，而何韻詩則是希望法案能在近期通過，但也強調港警已全面失控（ totally out of control）。

法新社報導，《2019香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019）目前已獲得多名美國議員支持力挺，其內容包括逐年檢討香港自治狀態是否足以享有特殊經濟待遇，並且對傷害香港自治權者實施制裁。

「國會（針對中國與香港議題）已有新的跨黨派共識」，黃之鋒提到，現階段已有50多名美國議員連署支持《2019香港人權與民主法案》，「我們樂觀認為，法案可在今年內過關。」何韻詩也表示，希望這項法案能在1、2個月內盡速通過，「我也希望其他政府可以跟進。」

▲ 黃之鋒表示，美國國會對中國和香港已有「新的跨黨派共識」。（達志影像／美聯社）

香港的示威活動持續數月，目前已擴大成廣泛的民主運動，而抗議者則是把矛頭指向北京政府，直說香港自由被強力打壓，同時指責警方作為相當殘暴（brutality）。

「在這3個半月之中，我們可以看到港警已經全面失控（ totally out of control）」，何韻詩接受採訪時表示，她與其他知名示威人士到訪美國、德國、台灣、澳洲，藉此提高社會大眾的意識，「香港已經變成『警察社會』（police state），政府躲在警力部隊後方，拒絕為眼前的危機尋求解決方案。」

此外，美國國會也正在研議另條相關法案，禁止向香港警隊販售催淚瓦斯、橡膠子彈等控制群眾的裝備。何韻詩表示，這趟華府行的收穫頗豐，親眼見證來自美國國會的支持，「這對香港人民來說，是一大鼓勵。」

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▼ 不少香港民眾同樣敦促法案盡快通過。（圖／路透）

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