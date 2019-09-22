　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國會跨黨派力挺《香港人權法案》　黃之鋒：有望今年內通過

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港眾志秘書長黃之鋒、香港歌手何韻詩力挺通過香港人權法案。（圖／路透）

▲ 香港眾志秘書長黃之鋒（左1）、香港歌手何韻詩（左2）力挺通過香港人權法案。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

香港眾志秘書長黃之鋒（Joshua Wong）和香港歌手何韻詩（Denise Ho）上周來到美國，並出席17日美國國會審議「香港人權與民主法案」聽證會。對此，現年22歲的黃之鋒樂觀看好該法案可在今年通過，而何韻詩則是希望法案能在近期通過，但也強調港警已全面失控（ totally out of control）。

法新社報導，《2019香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019）目前已獲得多名美國議員支持力挺，其內容包括逐年檢討香港自治狀態是否足以享有特殊經濟待遇，並且對傷害香港自治權者實施制裁。

「國會（針對中國與香港議題）已有新的跨黨派共識」，黃之鋒提到，現階段已有50多名美國議員連署支持《2019香港人權與民主法案》，「我們樂觀認為，法案可在今年內過關。」何韻詩也表示，希望這項法案能在1、2個月內盡速通過，「我也希望其他政府可以跟進。」

▲▼黃之鋒與何韻詩17日出席美國國會舉辦的聽證會。（達志影像／美聯社）

▲ 黃之鋒表示，美國國會對中國和香港已有「新的跨黨派共識」。（達志影像／美聯社）

香港的示威活動持續數月，目前已擴大成廣泛的民主運動，而抗議者則是把矛頭指向北京政府，直說香港自由被強力打壓，同時指責警方作為相當殘暴（brutality）。

「在這3個半月之中，我們可以看到港警已經全面失控（ totally out of control）」，何韻詩接受採訪時表示，她與其他知名示威人士到訪美國、德國、台灣、澳洲，藉此提高社會大眾的意識，「香港已經變成『警察社會』（police state），政府躲在警力部隊後方，拒絕為眼前的危機尋求解決方案。」

此外，美國國會也正在研議另條相關法案，禁止向香港警隊販售催淚瓦斯、橡膠子彈等控制群眾的裝備。何韻詩表示，這趟華府行的收穫頗豐，親眼見證來自美國國會的支持，「這對香港人民來說，是一大鼓勵。」

►黃之鋒、何韻詩出席美國聽證會　盼華府通過「香港人權與民主法案」
►美議長找黃之鋒推人權法案　陸外交部駐港公署：沒人有搞港獨的自由

▼ 不少香港民眾同樣敦促法案盡快通過。（圖／路透）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
「死了20年」突現身街頭！兒接通知嚇傻　她含淚吐苦衷...母
小資女月薪僅30K！拚10年「存下230萬元」　只靠一招0風
偷拍女友「衝刺片」！男被分手嗆：很多人看　下秒傳「豬哥公會」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國會跨黨派力挺《香港人權法案》　黃之鋒：有望今年內通過

煉油廠照曝光！急從歐美調設備重建　沙國：9月底恢復石油產量

12歲小弟「遭屁孩問泰國首都」　下秒BANG掉「2顆子孫袋」母忍痛簽切結書！

聯合國峰會前！文在寅會見川普「談日本貿易戰、盼北韓去核化」

台吉建交時「中國監測站死守」　前駐吉里巴斯大使：像隨時要回來

美派軍準備進駐！油廠遭炸…沙國嗆：採取一切「必要措施」還擊

「要用B2轟炸機解決擅闖51區民眾」　美軍方道歉：絕對不是國防部立場

當時地上都屍體…二戰紀念活動「重溫跳傘激情」　97歲老兵落地帥氣比YA！

民主黨最新民調出爐！華倫罕見贏拜登　3分之2選民仍願「變心」

美中貿戰衝擊包裹！美嗆「郵費不公」　最快10月退出萬國郵聯

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

《聲林2》選手唱《兜圈》PK掉王艷薇　蕭名棻唱完..蕭敬騰給差評「妳很危險」

主人自製「純冰池」讓毛孩消暑！ 薩摩耶爽玩3小時...喵冷到嫑嫑的

「火烤兩吃」吃到飽只要280元　高雄2家在地人激推的平價美食

失智老父走失！兒焦急攔警求助　見他街上迷失閒晃暖遞開水補充

18歲吳霏改編《騙吃騙吃》　「舒服的饒舌」蕭敬騰.信都很喜歡！

美國會跨黨派力挺《香港人權法案》　黃之鋒：有望今年內通過

煉油廠照曝光！急從歐美調設備重建　沙國：9月底恢復石油產量

12歲小弟「遭屁孩問泰國首都」　下秒BANG掉「2顆子孫袋」母忍痛簽切結書！

聯合國峰會前！文在寅會見川普「談日本貿易戰、盼北韓去核化」

台吉建交時「中國監測站死守」　前駐吉里巴斯大使：像隨時要回來

美派軍準備進駐！油廠遭炸…沙國嗆：採取一切「必要措施」還擊

「要用B2轟炸機解決擅闖51區民眾」　美軍方道歉：絕對不是國防部立場

當時地上都屍體…二戰紀念活動「重溫跳傘激情」　97歲老兵落地帥氣比YA！

民主黨最新民調出爐！華倫罕見贏拜登　3分之2選民仍願「變心」

美中貿戰衝擊包裹！美嗆「郵費不公」　最快10月退出萬國郵聯

玩笑開過頭！　女星當場變臉嗆「妳再講一次」…蘿莉塔認錯：不敢了

2年砸5.8億...私立高中職學費凍漲14年　政府破禁全買單

「學位是真的、講好幾遍！」蔡英文：不能污衊LSE、教育部審查

糖量比可樂多！專家曝「5招」挑對健康養樂多...你也常喝2瓶以上？

年薪200萬！竹科男房貸900萬...猶豫「再買中古屋收租」　網狂勸母湯

永慶盃路跑　台北、嘉義、高雄三地同日開跑4萬人響應

高雄市議會宣布「準時下班」被批護韓　陳其邁：哪有這種涼缺？

評／罵大陸逞一時爽　雪崩式斷交「敲綠擊藍」

一招變美／曾之喬發光美肌和好身材全靠「老派保養法」　越累越要敷面膜

韓「抒情歌王子」高速公路遭追撞！　1人緊急送醫…取消演出

國際熱門新聞

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」..

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2..

「狂摔iPhone11 Pro..

iPhone 11療癒開箱！網..

男友出軌！單親媽崩潰餵毒麵包殺..

小弟「被問泰國首都」下秒2顆子..

一家人到海灘木屋度假　隔天老婆..

電子煙吸4口險致命！煙油成分釀..

巴頭踩肚勒脖…日國2女遭霸凌性..

美軍C-17狂飛1.2萬km救..

實測iPhone 11 Pro..

小哥抽2年電子煙　咳出「墨綠嘔..

看過來！尼斯湖水怪「本尊」曝光

護士狂玩手機　病人上吊還不知

更多熱門

相關新聞

民主黨最新民調　華倫罕見贏拜登

21日晚間最新發布的民調結果顯示，爭取2020美國民主黨總統候選人之中，麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）的支持度難得超過前副總統拜登（Joe Biden），前者拿下22％支持率，後者則獲得20％，至於佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）則以11％支持率跌到第3名。

美喊郵費不公！嗆10月退出萬國郵聯

反送中「和你塞4.0」下午登場

「撐港反極權」遊行9/29路線曝光

9歲女童騎腳踏車　把手撞動脈亡

關鍵字：

黃之鋒何韻詩香港香港人權與民主法案北美要聞粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」竟成溺斃前最後身影

連千毅違背鐵霸訓示　恐害天道盟陷危機

C羅22年前恩人麥當勞女孩找到了

每月收租千萬　土豪哥：人生online算破關嗎

小資女月薪僅30K　拚10年存230萬

台大男921衝回南投！返校精神恍惚

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

即／小一男童遭重機撞飛！撐5小時亡

連千毅新北上銬後…喬事通話曝光「語氣超溫柔」

IU秒掛她電話！劉寅娜傻掉：撥回去我就輸了

反骨「正妹經紀人」結婚穿超兇！

連千毅行李箱疑仿冒！台灣賓士回應了

連千毅遭上銬　搜出2把西瓜刀

更多

最夯影音

更多

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面