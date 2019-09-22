退休投資正夯！　準備退休還有「好日子」、ESG投資兩大選擇

▲ 退休產品多元，投資人可多方比較後作決定。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

面對未來一定要經歷的退休生活，退休金準備已經成為一項必做功課。國內有許多專為退休準備量身打造的投資產品，除了先前獲得11萬人參與的「好享退」全民退休投資專案之外，鉅亨買基金也成立「好日子」專案；此外，結合ESG標準的投資計畫因長期有機會帶來更多回報，也適合成為退休投資準備工具。

鉅亨買基金成立「好日子」專案，囊括全球八大指標性境外基金品牌：安聯、鋒裕匯理、貝萊德、富達、摩根、路博邁、瑞銀及法國巴黎，均為全球享負盛名的境外基金公司。透過四大指標（報酬率、標準差、Sortino Ratio及下檔捕捉）在1,600檔基金中篩選出20檔適合退休投資的基金組合，讓投資人能在投資組合中挑選適合自己需求的標的。

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鉅亨買基金總經理張榮仁表示，「除了有八家國際級基金品牌加持，鉅亨買基金『好日子』還具有最彈性及最優惠的優勢。」最彈性的優勢不僅展現在挑選標的上，投資人若在投資期間急需用錢而停扣基金，僅會失去優惠，即使贖回，也不會要求補回手續費差額。

此外，「好日子」退休專案推出「1+1」投資機制，透過單筆申購加上定期定額投資機制加速達成退休財富目標。以每年8%的投資報酬率試算，初期單筆投入100萬加每月一萬元的定期定額，與單純每月一萬元定期定額相比，十年後帳戶總值是單純定期定額的 2.17倍，為全台首推的新投資概念。

▲ 結合ESG標準的投資計畫因長期會帶來更多回報，也適合成為退休投資準備工具。（圖／pixabay）

另一方面，根據法盛投資管理的最新ESG調查報告，超過三分之二（72%）的受訪亞洲機構投資者表示，納入ESG因素將於五年內成為基金經理的標準運作方式，而63%的受訪亞洲機構投資者認為，ESG投資存在超額回報。在調查中亦有43%亞洲專業投資者認為，將ESG納入投資決策和分析長期會帶來更高的風險調整回報； 81%受訪的亞洲專業投資者認為ESG投資能產生超額回報。



法盛投資管理亞太區主管Fabrice Chemouny表示，「我們相信愈來愈多投資者意識到ESG投資深具潛力，可以提供可觀的投資機遇並創造回報。由於ESG在投資領域的重要性日益加強，更多結合ESG標準的退休計劃應運而生，可望因其具備投資者需要的工具和誘因，吸引更多投資者為退休儲蓄足夠的資金，實現退休保障。我們觀察到ESG投資的應用和需求正不斷增加，因為投資者被ESG能平衡投資風險與回報的潛力所吸引。」

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